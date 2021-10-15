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Свыше ста тонн цитрусовых вывезено из Абхазии к середине октября
Свыше ста тонн цитрусовых вывезено из Абхазии к середине октября
В этом году Министерство сельского хозяйство планирует урожай цитрусовых до 27-30 тысяч тонн. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T14:05+0300
2021-10-15T17:38+0300
в абхазии
отар хеция
таможенный контроль
мандарины
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СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Свыше ста тонн цитрусовых вывезено из Абхазии к середине октября, сказал в ходе пресс-конференции на Абхазском телевидении заместитель председателя Государственного таможенного комитета республики Алиас Лабахуа.Он также сообщил, что абхазской стороной были поставлены вопросы, которые требуют безотлагательного решения. Во встрече принимали участие представители Минсельхоза, карантинной инспекции.Замглавы ГТК напомнил, что в прошлом году была проблема с перемещением цитрусовых плодов."Это было связано с так называемой корректировкой стоимости цитрусовых, по которой в дальнейшем в Российской Федерации грузоперевозчики оплачивают дальнейшие платежи и налоги. Я предвкушаю вопрос по физическим лицам, передо мной лежит документ – решение Совета евразийской экономической комиссии, это пять стран – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, которые в 2017 году приняли решение о стоимостных, весовых и количественных нормах для физлиц", – заметил Лабахуа.Согласно этому решению, с 1 января 2019 года вес перевозимой продукции для личного пользования не должен превышать 25 килограммов.Министерство сельского хозяйства планирует урожай цитрусовых меньше, чем в прошлом году (55 тысяч тонн – прим.) – до 27-30 тысяч тонн. Эти поставки как осуществлялись, так и будут осуществляться, и совещание, которое было проведено, даст позитивный результат, и проблем на границе будет меньше, подчеркнул он.Председатель ГТК Отар Хеция также отметил, что в прошлом году был коллапс с вывозом сельхозпродукции в Россию."Проблема была, но в итоге она решилась. В этом году, чтобы таких проблем не возникало, буквально на той неделе в Государственном таможенном комитете было проведено совещание со всеми структурами и службами, которые имеют прямое отношение именно к вывозу сельхозпродукции", – сказал Хеция.В ходе встречи, в которой участвовали российские коллеги, было найдено взаимопонимание для создания благоприятной ситуации по вопросу вывоза продукции за пределы республики, заметил руководитель ГТК.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201204/Khoroshiy-urozhay-Minselkhoz-rasskazal-o-prichinakh-zaderzhek-bolshegruzov-na-granitse--1031405149.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20201201/Oranzhevaya-dolya-problemy-eksporta-abkhazskikh-mandarinov--1031380594.html
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отар хеция, таможенный контроль, мандарины

Свыше ста тонн цитрусовых вывезено из Абхазии к середине октября

14:05 15.10.2021 (обновлено: 17:38 15.10.2021)
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© Sputnik / Томас ТхайцукМандарины
Мандарины - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этом году Министерство сельского хозяйство планирует урожай цитрусовых до 27-30 тысяч тонн.
СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Свыше ста тонн цитрусовых вывезено из Абхазии к середине октября, сказал в ходе пресс-конференции на Абхазском телевидении заместитель председателя Государственного таможенного комитета республики Алиас Лабахуа.

"Буквально вчера было совещание на КПП "Псоу" с нашими коллегами из Южного таможенного управления, самого международного перехода "Адлер", - отметил Лабахуа.

Он также сообщил, что абхазской стороной были поставлены вопросы, которые требуют безотлагательного решения. Во встрече принимали участие представители Минсельхоза, карантинной инспекции.
Замглавы ГТК напомнил, что в прошлом году была проблема с перемещением цитрусовых плодов.
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"Это было связано с так называемой корректировкой стоимости цитрусовых, по которой в дальнейшем в Российской Федерации грузоперевозчики оплачивают дальнейшие платежи и налоги. Я предвкушаю вопрос по физическим лицам, передо мной лежит документ – решение Совета евразийской экономической комиссии, это пять стран – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, которые в 2017 году приняли решение о стоимостных, весовых и количественных нормах для физлиц", – заметил Лабахуа.
Согласно этому решению, с 1 января 2019 года вес перевозимой продукции для личного пользования не должен превышать 25 килограммов.
"Допустимая норма 25 килограммов, ее провозят беспрепятственно только при наличии фитосанитарного сертификата нашей карантинной службы. Каждый лишний килограмм облагается пошлиной в размере четырех евро, это приблизительно 332 рубля", - сказал заместитель председателя ГТК.
Министерство сельского хозяйства планирует урожай цитрусовых меньше, чем в прошлом году (55 тысяч тонн – прим.) – до 27-30 тысяч тонн. Эти поставки как осуществлялись, так и будут осуществляться, и совещание, которое было проведено, даст позитивный результат, и проблем на границе будет меньше, подчеркнул он.
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Председатель ГТК Отар Хеция также отметил, что в прошлом году был коллапс с вывозом сельхозпродукции в Россию.
"Проблема была, но в итоге она решилась. В этом году, чтобы таких проблем не возникало, буквально на той неделе в Государственном таможенном комитете было проведено совещание со всеми структурами и службами, которые имеют прямое отношение именно к вывозу сельхозпродукции", – сказал Хеция.
В ходе встречи, в которой участвовали российские коллеги, было найдено взаимопонимание для создания благоприятной ситуации по вопросу вывоза продукции за пределы республики, заметил руководитель ГТК.
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