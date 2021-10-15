https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/svyshe-sta-tonn-tsitrusovykh-vyvezeno-iz-abkhazii-k-seredine-oktyabrya-1035908737.html

Свыше ста тонн цитрусовых вывезено из Абхазии к середине октября

Свыше ста тонн цитрусовых вывезено из Абхазии к середине октября

В этом году Министерство сельского хозяйство планирует урожай цитрусовых до 27-30 тысяч тонн. 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T14:05+0300

2021-10-15T14:05+0300

2021-10-15T17:38+0300

в абхазии

отар хеция

таможенный контроль

мандарины

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СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Свыше ста тонн цитрусовых вывезено из Абхазии к середине октября, сказал в ходе пресс-конференции на Абхазском телевидении заместитель председателя Государственного таможенного комитета республики Алиас Лабахуа.Он также сообщил, что абхазской стороной были поставлены вопросы, которые требуют безотлагательного решения. Во встрече принимали участие представители Минсельхоза, карантинной инспекции.Замглавы ГТК напомнил, что в прошлом году была проблема с перемещением цитрусовых плодов."Это было связано с так называемой корректировкой стоимости цитрусовых, по которой в дальнейшем в Российской Федерации грузоперевозчики оплачивают дальнейшие платежи и налоги. Я предвкушаю вопрос по физическим лицам, передо мной лежит документ – решение Совета евразийской экономической комиссии, это пять стран – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, которые в 2017 году приняли решение о стоимостных, весовых и количественных нормах для физлиц", – заметил Лабахуа.Согласно этому решению, с 1 января 2019 года вес перевозимой продукции для личного пользования не должен превышать 25 килограммов.Министерство сельского хозяйства планирует урожай цитрусовых меньше, чем в прошлом году (55 тысяч тонн – прим.) – до 27-30 тысяч тонн. Эти поставки как осуществлялись, так и будут осуществляться, и совещание, которое было проведено, даст позитивный результат, и проблем на границе будет меньше, подчеркнул он.Председатель ГТК Отар Хеция также отметил, что в прошлом году был коллапс с вывозом сельхозпродукции в Россию."Проблема была, но в итоге она решилась. В этом году, чтобы таких проблем не возникало, буквально на той неделе в Государственном таможенном комитете было проведено совещание со всеми структурами и службами, которые имеют прямое отношение именно к вывозу сельхозпродукции", – сказал Хеция.В ходе встречи, в которой участвовали российские коллеги, было найдено взаимопонимание для создания благоприятной ситуации по вопросу вывоза продукции за пределы республики, заметил руководитель ГТК.

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отар хеция, таможенный контроль, мандарины