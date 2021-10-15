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https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/takie-obstoyatelstva-kacharava-o-perekhode-vsego-biznesa-na-kassovye-apparaty--1035913308.html
Такие обстоятельства: Качарава о переходе всего бизнеса на кассовые аппараты
Такие обстоятельства: Качарава о переходе всего бизнеса на кассовые аппараты
О пользе закона о применении кассовых аппаратов для Абхазии и о проблемах, с которыми столкнутся при его реализации, в эфире радио Sputnik рассказал... 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T17:45+0300
2021-10-15T17:45+0300
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Такие обстоятельства: Качарава о переходе всего бизнеса на кассовые аппараты
Такие обстоятельства: Качарава о переходе всего бизнеса на кассовые аппараты
Парламент Абхазии принял в третьем и окончательном чтении закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия". Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Легко ли перевести все объекты на кассовое обслуживание, с чем при этом можно столкнуться и какой эффект даст нововведение, в эфире радио Sputnik рассказал член Общества предпринимателей Абхазии Роман Качарава.Качарава считает, что применение кассовых аппаратов – неплохое решение, однако он сомневается в технических возможностях, которые на данный момент существуют в Абхазии.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Качарава о переходе всего бизнеса на кассовые аппараты

17:45 15.10.2021
172
Радио
Такие обстоятельства: Качарава о переходе всего бизнеса на кассовые аппараты
О пользе закона о применении кассовых аппаратов для Абхазии и о проблемах, с которыми столкнутся при его реализации, в эфире радио Sputnik рассказал предприниматель Роман Качарава.
Парламент Абхазии принял в третьем и окончательном чтении закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия". Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Легко ли перевести все объекты на кассовое обслуживание, с чем при этом можно столкнуться и какой эффект даст нововведение, в эфире радио Sputnik рассказал член Общества предпринимателей Абхазии Роман Качарава.
Качарава считает, что применение кассовых аппаратов – неплохое решение, однако он сомневается в технических возможностях, которые на данный момент существуют в Абхазии.

"Чтобы кассовый аппарат работал, его нужно подключить к источнику питания. На рынке много разных точек, и их все нужно подключить. Второй момент, если мы говорим, чтобы информация в онлайн-режиме поступала в налоговую службу, каждый кассовый аппарат должен быть подключен к интернету. Мы все знаем, какие сложности у нас возникают с энергосистемой. То есть будут постоянные отключения. Соответственно, кассовые аппараты будут выходить из строя. И это все будет усложнять работу людям", – сказал Качарава.

Подробности слушайте в аудиофайле.
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