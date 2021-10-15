https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/takie-obstoyatelstva-kacharava-o-perekhode-vsego-biznesa-na-kassovye-apparaty--1035913308.html

Такие обстоятельства: Качарава о переходе всего бизнеса на кассовые аппараты

Такие обстоятельства: Качарава о переходе всего бизнеса на кассовые аппараты

О пользе закона о применении кассовых аппаратов для Абхазии и о проблемах, с которыми столкнутся при его реализации, в эфире радио Sputnik рассказал... 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T17:45+0300

2021-10-15T17:45+0300

2021-10-15T17:45+0300

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такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Качарава о переходе всего бизнеса на кассовые аппараты Такие обстоятельства: Качарава о переходе всего бизнеса на кассовые аппараты

Парламент Абхазии принял в третьем и окончательном чтении закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Республике Абхазия". Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. Легко ли перевести все объекты на кассовое обслуживание, с чем при этом можно столкнуться и какой эффект даст нововведение, в эфире радио Sputnik рассказал член Общества предпринимателей Абхазии Роман Качарава.Качарава считает, что применение кассовых аппаратов – неплохое решение, однако он сомневается в технических возможностях, которые на данный момент существуют в Абхазии.Подробности слушайте в аудиофайле.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио