https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/takie-obstoyatelstva-khintba-i-khagba-o-pervoy-vystavke-v-natsgaleree--1035902374.html

Такие обстоятельства: Хинтба и Хагба о первой выставке в Нацгалерее

Такие обстоятельства: Хинтба и Хагба о первой выставке в Нацгалерее

О необходимости создания в Абхазии Национальной галереи в эфире радио Sputnik рассказали художницы Диана Хинтба и Апща Хагба. 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T10:43+0300

2021-10-15T10:43+0300

2021-10-15T11:04+0300

радио

такие обстоятельства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0f/1035902339_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_0e8ee46b5bb9693eafcc68a353f0a141.jpg

Такие обстоятельства: Хинтба и Хагба о первой выставке в Нацгалерее Такие обстоятельства: Хинтба и Хагба о первой выставке в Нацгалерее

Абхазские художники проведут выставку в разрушенном здании Национальной галереи в Сухуме. После войны здание на улице Пушкина было отведено под галерею, но так и не было отремонтировано. Много лет в Абхазии нет Национальной галереи, а предметы искусства хранятся в неподобающих условиях. Этой теме была посвящена беседа с художницами Дианой Хинтба и Апщой Хагба в эфире радио Sputnik Абхазия.Подробности слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио