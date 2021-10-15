https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/takie-obstoyatelstva-khintba-i-khagba-o-pervoy-vystavke-v-natsgaleree--1035902374.html
Такие обстоятельства: Хинтба и Хагба о первой выставке в Нацгалерее
Такие обстоятельства: Хинтба и Хагба о первой выставке в Нацгалерее
О необходимости создания в Абхазии Национальной галереи в эфире радио Sputnik рассказали художницы Диана Хинтба и Апща Хагба. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-15T10:43+0300
2021-10-15T10:43+0300
2021-10-15T11:04+0300
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такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: Хинтба и Хагба о первой выставке в Нацгалерее
Такие обстоятельства: Хинтба и Хагба о первой выставке в Нацгалерее
Абхазские художники проведут выставку в разрушенном здании Национальной галереи в Сухуме. После войны здание на улице Пушкина было отведено под галерею, но так и не было отремонтировано. Много лет в Абхазии нет Национальной галереи, а предметы искусства хранятся в неподобающих условиях. Этой теме была посвящена беседа с художницами Дианой Хинтба и Апщой Хагба в эфире радио Sputnik Абхазия.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Хинтба и Хагба о первой выставке в Нацгалерее
10:43 15.10.2021 (обновлено: 11:04 15.10.2021)
О необходимости создания в Абхазии Национальной галереи в эфире радио Sputnik рассказали художницы Диана Хинтба и Апща Хагба.
Абхазские художники проведут выставку в разрушенном здании Национальной галереи в Сухуме. После войны здание на улице Пушкина было отведено под галерею, но так и не было отремонтировано. Много лет в Абхазии нет Национальной галереи, а предметы искусства хранятся в неподобающих условиях.
Этой теме была посвящена беседа с художницами Дианой Хинтба и Апщой Хагба в эфире радио Sputnik Абхазия.
Подробности слушайте в аудиофайле.