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Такие обстоятельства: Хинтба и Хагба о первой выставке в Нацгалерее
Такие обстоятельства: Хинтба и Хагба о первой выставке в Нацгалерее
О необходимости создания в Абхазии Национальной галереи в эфире радио Sputnik рассказали художницы Диана Хинтба и Апща Хагба. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Хинтба и Хагба о первой выставке в Нацгалерее
Такие обстоятельства: Хинтба и Хагба о первой выставке в Нацгалерее
Абхазские художники проведут выставку в разрушенном здании Национальной галереи в Сухуме. После войны здание на улице Пушкина было отведено под галерею, но так и не было отремонтировано. Много лет в Абхазии нет Национальной галереи, а предметы искусства хранятся в неподобающих условиях. Этой теме была посвящена беседа с художницами Дианой Хинтба и Апщой Хагба в эфире радио Sputnik Абхазия.Подробности слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, аудио

Такие обстоятельства: Хинтба и Хагба о первой выставке в Нацгалерее

10:43 15.10.2021 (обновлено: 11:04 15.10.2021)
216
Радио
Такие обстоятельства: Хинтба и Хагба о первой выставке в Нацгалерее
О необходимости создания в Абхазии Национальной галереи в эфире радио Sputnik рассказали художницы Диана Хинтба и Апща Хагба.
Абхазские художники проведут выставку в разрушенном здании Национальной галереи в Сухуме. После войны здание на улице Пушкина было отведено под галерею, но так и не было отремонтировано. Много лет в Абхазии нет Национальной галереи, а предметы искусства хранятся в неподобающих условиях.
Этой теме была посвящена беседа с художницами Дианой Хинтба и Апщой Хагба в эфире радио Sputnik Абхазия.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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