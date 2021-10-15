https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/ustanovleny-lichnosti-utonuvshikh-v-gagre-14-oktyabrya-1035902497.html

Установлены личности утонувших в Гагре 14 октября

Установлены личности утонувших в Гагре 14 октября

Два человека утонули утром 14 октября в акватории Гагры, их тела были доставлены в морг Гагрской больницы. 15.10.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

шторм

туристы

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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Установлены личности двух человек, утонувших 14 октября в акватории Гагры. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. По предварительной версии, погибшие купались в море при семибалльном шторме. Их тела были доставлены в морг Гагрской районной больницы 14 октября.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шторм, туристы, утонувшие, мчс абхазии