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Установлены личности утонувших в Гагре 14 октября
Установлены личности утонувших в Гагре 14 октября
Два человека утонули утром 14 октября в акватории Гагры, их тела были доставлены в морг Гагрской больницы. 15.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Установлены личности двух человек, утонувших 14 октября в акватории Гагры. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. По предварительной версии, погибшие купались в море при семибалльном шторме. Их тела были доставлены в морг Гагрской районной больницы 14 октября.
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шторм, туристы, утонувшие, мчс абхазии

Установлены личности утонувших в Гагре 14 октября

10:47 15.10.2021 (обновлено: 10:49 15.10.2021)
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© Sputnik / Екатерина Лызлова
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Два человека утонули утром 14 октября в акватории Гагры, их тела были доставлены в морг Гагрской больницы.
СУХУМ, 15 окт - Sputnik. Установлены личности двух человек, утонувших 14 октября в акватории Гагры. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Утонувшими оказались жители Липецка, Юрий Золотарев, 1957 года рождения, и Галина Стоякина, 1953 года рождения.
По предварительной версии, погибшие купались в море при семибалльном шторме.
Их тела были доставлены в морг Гагрской районной больницы 14 октября.
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