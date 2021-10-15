https://sputnik-abkhazia.ru/20211015/zapad-proigrav-v-voyne-otkazyvaetsya-vyplachivat-dolgi-1035911910.html

Запад, проиграв в войне, отказывается выплачивать долги

Запад, проиграв в войне, отказывается выплачивать долги

На прошедшем специальном саммите "Большой двадцатки" по Афганистану западные лидеры все время говорили о том, что стране угрожают крах, хаос и голод. 15.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-15T16:20+0300

2021-10-15T16:20+0300

2021-10-15T16:52+0300

колумнисты

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Нужно помочь бедным афганцам — оказать им гуманитарную помощь, чтобы не допустить "коллапса государства" в Афганистане и "бесконтрольных миграционных потоков в сопредельные страны с дестабилизирующими последствиями", – пишет Петр Акопов для РИА Новости. Казалось бы, ну так помогайте — тем более что именно Запад 20 лет оккупировал Афганистан и несет ответственность за сложившуюся после вывода войск ситуацию.Но тут как раз и начинается театр абсурда: министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал "найти механизм финансирования государства, не давая денег талибам". То есть давайте поможем афганцам, но игнорируя новую власть в стране. Иначе как издевательством над здравым смыслом и самими афганцами это назвать невозможно.Может ли Афганистан прожить без иностранной помощи? Созданное американцами правительство сидело не только на их штыках, но и на их деньгах (оставим в стороне вопрос о том, кто получал основной доход от наркотрафика) — три четверти государственных расходов финансировалось за счет иностранной помощи. После падения правительства Гани и бегства из страны ста тысяч сотрудничавших с американцами афганцев почти рухнула и так довольно условная банковская система. В стране нужно восстанавливать и строить как самостоятельные государственные институты, так и экономику — и тут нужна реальная помощь. Помощь тех, кому выгоден единый, сильный и независимый Афганистан.А что делает Запад? Штаты заморозили 9,5 миллиарда долларов афганских средств — и теперь ставят условия Кабулу для получения гуманитарной помощи: миллиарда от ЕС, 300 миллионов от США и так далее. Потерпев полное поражение в двадцатилетней оккупации Афганистана, в ходе которой он как раз и пытался навязать свою волю афганцам, Запад и теперь пытается диктовать условия новой национальной власти — то есть делает ровно то, что всегда возмущало афганцев, то, благодаря чему талибы и вернулись после ухода американцев."Международное сообщество не может себе позволить повернуться спиной к афганскому народу и оставить его на произвол судьбы", — заявил на саммите турецкий президент Эрдоган. Но именно это и сделал бы Запад — если бы не боялся потоков беженцев (тема в данном случае во многом надуманная, но Запад верит в собственные страшилки). Поэтому просто так забыть про Афганистан, а еще лучше изолировать его не получится — нужно как-то на него реагировать.Нормальная реакция — признать новое правительство, снять санкции, не замораживать деньги, оказать помощь, не мешать иностранным (в первую очередь исламским) инвестициям, помочь подключению страны к различным межрегиональным проектам. Но нет, ничего подобного — вместо этого талибам продолжают угрожать, требуя от них не только борьбы с ИГ* и прочими (которую они и так ведут) и соблюдения различных прав человека (права женщин, право на выезд из страны и так далее), но и, по сути, создания правительства, устраивающего внешние силы (включающего в себя представителей различных национальных меньшинств).При этом талибы не отказываются ни от борьбы с ИГ, ни от признания прав женщин (не противоречащих их пониманию шариата), ни от включения в будущее правительство узбеков, таджиков, хазарейцев и других нацменьшинств, но хотят сделать это сами, а не под внешним давлением. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел талибского правительства Амир Хан Муттаки, "Исламский эмират Афганистан до сих пор очень хорошо решает проблему ИГ", но международное давление на талибов только помогает террористам из ИГ: "Вместо давления мир должен сотрудничать с нами".Действительно, иностранный диктат в данном случае способен привести к прямо противоположным результатам.Талибы увидят, что их не собираются признавать в качестве законной власти, что их, как и в период первого правления в 1996-2001 годах, собираются игнорировать и блокировать на мировой арене, что из Афганистана намерены сделать страну-изгоя, — и замкнутся в себе, перестанут рассчитывать на интеграцию в мировое сообщество. И вот тогда уж точно повернутся к внешнему миру спиной, приговаривая: "Что еще ждать от этих неверных — или агрессия, или грубый диктат".Дело даже не в том, что Москва и Пекин постоянно напоминают, что Запад, по сути, "должен" Афганистану, то есть обязан участвовать в восстановлении страны. Понятно, что это скорее политико-пропагандистская позиция — напоминать атлантистам, что именно они несут ответственность за бедственное положение Афганистана. В реальной жизни ни на какие западные инвестиции туда русские и китайцы не рассчитывают — да их и не будет. Для восстановления страны найдутся деньги в самой Азии — в первую очередь арабские и китайские. Но для того, чтобы они пришли, для того, чтобы реально включить Афганистан в мировую экономику (где он пока что представлен только в наркобизнесе), необходимо признание правительства талибов и его вовлечение в работу с заинтересованными в восстановлении страны государствами.Поэтому на следующей неделе состоится встреча по Афганистану в так называемом московском формате — которую Сергей Лавров уже назвал шагом на пути к международной конференции по восстановлению страны. Необходимость данного мероприятия признают все, но саммит бессмысленно проводить без афганского правительства. И на встрече в Москве оно будет представлено — причем в очень правильной компании. "Московский формат", кроме России, включает в себя всех соседей Афганистана — среднеазиатские страны, Иран, Пакистан, Китай, Индию. Ожидаются на нем и США — но в таком составе они смотрятся как абсолютно чужеродный элемент.Потому что все остальные участники входят в ШОС — азиатскую организацию по азиатской же безопасности. Кабульские власти будут иметь дело со своими соседями, с теми, кто заинтересован в восстановлении и укреплении мирного Афганистана, с теми, кто не делает ставку на новую смуту в их стране, кто не смотрит на них свысока. С теми, кто признает реальность — афганскую в том числе.*Террористическая организация, запрещенная в России.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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колумнисты