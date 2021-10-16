https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/abkhazskie-skakuny-budut-sostyazatsya-v-krasnodare-za-priz-zakrytiya-skakovogo-sezona-1035933617.html

Абхазские скакуны будут состязаться в Краснодаре за "Приз закрытия скакового сезона"

Абхазские скакуны будут состязаться в Краснодаре за "Приз закрытия скакового сезона"

На кону самый высокий призовой фонд сезона - 28 507 500 рублей. 16.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-16T17:35+0300

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2021-10-16T17:35+0300

в абхазии

краснодар

скачки

лошади

спорт

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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Заезд на "Приз закрытия скакового сезона" состоится на Краснодарском ипподроме 17 октября среди арабских лошадей трех лет, на старт выйдут скакуны Вронский и Старк, принадлежащие абхазскому коневладельцу Ахре Ашуба. Об этом сообщает Госкомитет по спорту и делам молодежи Абхазии. За призовой фонд в 28 507 500 рублей сразятся самые резвые и непобедимые лошади всех ипподромов России.В субботу 16 октября на ипподроме прошли скачки Закрытия скакового сезона. По итогам ростовский дербист, скакун по кличке Сафари Кэт владельца Даура Агухава стал третьим.Сафари Кэт принял участие в заезде "Приз Императрицы Екатерины II" на дистанции 2400 метров для чистокровных английских лошадей трех лет и старше, в котором состязалось семь скакунов.В этой скачке принял участие еще один скакун абхазского коневладельца Аслана Камлия, обладатель Кубка "Дружбы Народов", прошлогодний победитель заезда - Скай Лорд. Но он не занял призового места.Как и скакун Генерал Первый, принадлежащий Ахре Бебия, участвовавший в заезде на дистанции 1000 метров "Приз Гранд Критериум" среди чистокровных английских лошадей двух лет и старше.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210830/Abkhazskiy-skakun-pobedil-na-skachkakh-v-Rostove-na-Donu-1033122110.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210718/Abkhazskiy-skakun-pobedil-na-skachkakh-Bolshogo-Krasnodarskogo-priza-1032861859.html

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краснодар, скачки, лошади, спорт