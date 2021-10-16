https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/abkhazskie-uchenye-vpervye-pristupili-k-raskopkam-kodorskoy-kreposti-1035906089.html

Абхазские ученые впервые приступили к раскопкам в Кодорской крепости

Абхазские ученые впервые приступили к раскопкам в Кодорской крепости

На археологическом объекте ученые нашли множество керамических, металлических, каменных предметов, которые предстоит изучить. 16.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-16T08:45+0300

2021-10-16T08:45+0300

2021-10-16T09:46+0300

в абхазии

археологи

раскопки

кодорское ущелье

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СУХУМ, 16 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. В рамках ежегодных исследований Абхазского института гуманитарных исследований впервые проходят раскопки в Кодорской крепости, сказал в интервью Sputnik начальник департамента охраны историко-культурного наследия Минкультуры, сотрудник АбИГИ Шандор Кайтан."Раскопки проходят в рамках исследований Великой Абхазской стены, по внешним признакам эти объекты похожи, кладка такая же булыжная, и мы решили сравнить с материалами, которые были получены ранее на Великой Абхазской стене. Работы идут уже три дня, пока мы не докопали до материка, это самый нижний слой, там уже нет археологического материала, но верхние слои показывают, что материал очень богатый", – подчеркнул он.За несколько дней работ ученые нашли много керамических, металлических, каменных предметов, которые еще предстоит изучить. В научной литературе есть работы ученых относительно Кодорской крепости, например, Юрия Воронова, Вианора Пачулия, однако раскопки на этом месте еще не проводились.Кодорская крепость находится на 40-метровом обрыве над рекой Кодор, рассказал археолог."Река Кодор постоянно подмывает крепость, крепостные стены уже упали в воду, их уже не вернуть. К сожалению, укрепить этот объект очень сложно, это требует огромных затрат, так как река очень мощная, полноводная. Неоднократно государство способствовало тому, чтобы укрепить русло, но не получается, нужны большие вложения, чтобы такую большую реку отвести в другую сторону", – говорит ученый.Археологические раскопки Кодорской крепости будут проводиться около двух недель, подытожил начальник департамента охраны историко-культурного наследия Минкультуры Шандор Кайтан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210428/Istoricheskie-otkrytiya-itogi-proekta-Tayny-Velikoy-Abkhazskoy-steny-1032314772.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210904/Vizantiyskiy-sled-v-Ochamchyre-o-chem-govorit-naydennyy-v-Abkhazii-sarkofag-1033132358.html

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кодорское ущелье

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археологи, раскопки, кодорское ущелье