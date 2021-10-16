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https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/bolee-1800-chelovek-posetili-auadkharu-za-sezon--1035932228.html
Более 1800 человек посетили "Ауадхару" за сезон
Более 1800 человек посетили "Ауадхару" за сезон
Бронирование номеров и гостевых домов в пансионате "Ауадхара", который расположен на территории Рицинского национального реликтового парка, начинается с 15... 16.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-16T16:10+0300
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ауадхара
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. С 15 июня по 15 октября пансионат "Ауадхара" посетило 1861 человек, рассказал в интервью радио Sputnik заведующий отделом по туризму и экскурсиям при Рицинском реликтовом национальном парке Эдлан Багателия.Багателия отметил, что 80 процентов посетителей местные жители, большинство из которых предпочитают проживание в гостевых домах. Для жителей Абхазии суточно проживание в пятиместном доме в июне, июле и сентябре обходится в 3000 рублей, в августе - 4500 рублей. Для граждан России цена составляет 5000 рублей вне зависимости от времени года.Бронь мест в гостиничном комплексе и гостевых домах заканчивается 15 октября из-за похолоданий.По словам Багателия, летний турсезон в 2021 году был достаточно активным, люди приезжали в "Ауадхару" семьями, с друзьями на пару дней, а то и недель.Пансионат расположен в горах Абхазии на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря на территории Рицинского реликтового национального парка, недалеко от известных минеральных источников "Ауадхара".
https://sputnik-abkhazia.ru/20171111/virtualnaya-abxaziya-rica-kak-na-ladoni-1022376429.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210418/Tkuarchalskim-uglem-planiruyut-otaplivat-pansionat-Auadkhara-zimoy-1032239077.html
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отдых в абхазии, горы, туристы, ауадхара

Более 1800 человек посетили "Ауадхару" за сезон

16:10 16.10.2021
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкРицинский реликтовый национальный парк в Абхазии
Рицинский реликтовый национальный парк в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Бронирование номеров и гостевых домов в пансионате "Ауадхара", который расположен на территории Рицинского национального реликтового парка, начинается с 15 июня.
СУХУМ, 16 окт - Sputnik. С 15 июня по 15 октября пансионат "Ауадхара" посетило 1861 человек, рассказал в интервью радио Sputnik заведующий отделом по туризму и экскурсиям при Рицинском реликтовом национальном парке Эдлан Багателия.
По его словам, в бюджет Рицинского национального реликтового парка поступило более четырех миллионов 973 000 рублей.
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Багателия отметил, что 80 процентов посетителей местные жители, большинство из которых предпочитают проживание в гостевых домах. Для жителей Абхазии суточно проживание в пятиместном доме в июне, июле и сентябре обходится в 3000 рублей, в августе - 4500 рублей.
Для граждан России цена составляет 5000 рублей вне зависимости от времени года.
Бронь мест в гостиничном комплексе и гостевых домах заканчивается 15 октября из-за похолоданий.
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По словам Багателия, летний турсезон в 2021 году был достаточно активным, люди приезжали в "Ауадхару" семьями, с друзьями на пару дней, а то и недель.
Пансионат расположен в горах Абхазии на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря на территории Рицинского реликтового национального парка, недалеко от известных минеральных источников "Ауадхара".
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