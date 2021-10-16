https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/infektsionist-rasskazal-zachem-nuzhny-punkty-s-ekspress-testami-na-covid-19-1035936823.html
Инфекционист рассказал, зачем нужны пункты с экспресс-тестами на COVID-19
Инфекционист рассказал, зачем нужны пункты с экспресс-тестами на COVID-19
Экспресс-тесты не имеют юридической силы, как ПЦР, зато помогают вовремя распознать COVID-19 и избежать тяжелых состояний. 16.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-16T20:10+0300
2021-10-16T20:10+0300
2021-10-16T20:10+0300
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В Москве запустили бесплатные пункты быстрого тестирования, рассказал гость Sputnik - врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. Получить результат можно всего за 15 минут. Причем сделать это могут не только граждане России, но и мигранты, которые приезжают на заработки в Москву. Тем более что в российской столице ожидается наплыв рабочей силы после недавней миграционной амнистии в Узбекистане и Таджикистане, под которую в общей сложности попали 300 тысяч человек. Но не все так просто. Что нужно приезжим, чтобы пройти экспресс-тест бесплатно? И можно ли оперативно найти информацию о пунктах приема в соцсетях, чтобы не висеть подолгу на перегруженной горячей линии? Ответы – в интервью Тимакова ведущей Анне Черкасовой.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, россия, мировая пандемия коронавируса covid-19, видео
Инфекционист рассказал, зачем нужны пункты с экспресс-тестами на COVID-19
Экспресс-тесты не имеют юридической силы, как ПЦР, зато помогают вовремя распознать COVID-19 и избежать тяжелых состояний.
В Москве запустили бесплатные пункты быстрого тестирования, рассказал гость Sputnik - врач-инфекционист, педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. Получить результат можно всего за 15 минут.
Причем сделать это могут не только граждане России, но и мигранты, которые приезжают на заработки в Москву. Тем более что в российской столице ожидается наплыв рабочей силы после недавней миграционной амнистии в Узбекистане и Таджикистане, под которую в общей сложности попали 300 тысяч человек.
Но не все так просто. Что нужно приезжим, чтобы пройти экспресс-тест бесплатно? И можно ли оперативно найти информацию о пунктах приема в соцсетях, чтобы не висеть подолгу на перегруженной горячей линии? Ответы – в интервью Тимакова ведущей Анне Черкасовой.