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Место ДТП с российскими гражданами на юге Турции
Место ДТП с российскими гражданами на юге Турции
Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье. Восемь человек доставили в больницу, семеро из них россияне. 16.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-16T16:50+0300
2021-10-16T16:50+0300
2021-10-16T16:50+0300
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Состояние российских туристов, попавших в ДТП в турецкой Анталье, оценивается как хорошее, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. Их состояние оценивают как хорошее", - указала Ломидзе.
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россия, туристы, турция, видео, видео
Место ДТП с российскими гражданами на юге Турции
Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье. Восемь человек доставили в больницу, семеро из них россияне.
Состояние российских туристов, попавших в ДТП в турецкой Анталье, оценивается как хорошее, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. Их состояние оценивают как хорошее", - указала Ломидзе.