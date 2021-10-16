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Место ДТП с российскими гражданами на юге Турции
Место ДТП с российскими гражданами на юге Турции
Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье. Восемь человек доставили в больницу, семеро из них россияне. 16.10.2021, Sputnik Абхазия
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Состояние российских туристов, попавших в ДТП в турецкой Анталье, оценивается как хорошее, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. Их состояние оценивают как хорошее", - указала Ломидзе.
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Место ДТП с российскими гражданами на юге Турции

16:50 16.10.2021
335
© Видео РИА
Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье. Восемь человек доставили в больницу, семеро из них россияне.
Состояние российских туристов, попавших в ДТП в турецкой Анталье, оценивается как хорошее, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. Их состояние оценивают как хорошее", - указала Ломидзе.
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