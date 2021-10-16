https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/nachalas-registratsiya-boevogo-oruzhiya-rezervistov-vooruzhennykh-sil-abkhazii-1035936506.html

Началась регистрация боевого оружия резервистов Вооруженных сил Абхазии

Началась регистрация боевого оружия резервистов Вооруженных сил Абхазии

Закон "Об оружии" вступил в силу 1 марта 2021 года. Он определяет правила хранения, приобретения, продажи, отчуждения и наследования оружия. 16.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-16T19:33+0300

2021-10-16T19:33+0300

2021-10-16T19:34+0300

в абхазии

министерство обороны абхазии

оружие

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СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Министерством обороны Абхазии разработана инструкция о порядке постановки на учет боевого и стрелкового оружия, а также порядок оформления и выдачи удостоверения резервиста действующего резерва Вооруженных сил Абхазии. Об этом сообщает телеканал Абаза ТВ.Ведомством разработана форма заявления резервиста на постановку на учет боевого и стрелкового оружия, заявление заполняется на имя военного комиссара, объяснил начальник Управления кадров Минобороны Абхазии Илья Гамисония. Он также уточнил, о каких видах оружия идет речь - гранатомет, пулемет, автомат. При этом вопрос о постановке на учет пистолетов, по словам Гамисония, еще будет решаться в ведомстве.Гамисония добавил, что, по закону "О резерве Вооруженных сил Абхазии", резервистом считается гражданин, состоящий на воинском учете в районном или городском военкомате и в Генеральном штабе ВС, зачисленный в территориальное подразделение резерва, приписанный к воинским частям и подразделениям силовых структур.Все остальные лица, имеющие боевое и стрелковое оружие, как объяснил начальник Управления кадров Минобороны, регистрируют его в ином порядке - либо в МВД, либо сначала определяют свой статус у военного комиссара, а после регистрируют оружие. Согласно Закону "Об оружии", все боевое незарегистрированное оружие, оказавшееся в фактическом владении граждан после боевых действий на территории Абхазии, является государственной собственностью.Лица, в фактическом владении которых находится боевое незарегистрированное оружие, должны представить в течение 12 месяцев от даты вступления в силу закона имеющееся у них незарегистрированное боевое оружие в Генеральный штаб Вооруженных Сил республики с целью его учета и оформления разрешительных документов на оружие.Начальник служба вооружения Минобороны Абхазии Александр Бабанов отметил, что процесс регистрации оружия резервистами действующего резерва идет неактивно, потому что многие граждане опасаются, что оружие будет у них изъято. Он подчеркнул, что после учета в Генштабе Минобороны, в МВД будет фиксироваться только регистрационный номер оружия и гильз, в случае если будет совершено преступление одним из зарегистрированных орудий, Минобороны предоставит информацию о держателе оружия только по официальному запросу МВД. В соответствии с законом, учтенное боевое оружие закрепляется за зарегистрировавшим его лицом пожизненно, в том числе и с правом передачи отдельному члену семьи, состоящему в территориальном подразделении резерва, или приписанному к воинской части или подразделению силовых структур с последующей постановкой на учет в Генеральном штабе.Первыми документы на выдачу удостоверения резервиста и разрешения на хранение оружия подали депутаты парламента Илья Гуния, Саид Харазия и Ашот Миносян.

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министерство обороны абхазии, оружие