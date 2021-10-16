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"Правда тела". Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!)
"Правда тела". Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!)
Сначала пошел в зал похудеть, потом - пробежал марафон, занялся триатлоном… Часто так выглядит путь человека от ЗОЖа к сверхнагрузкам. В чем разница между... 16.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-16T13:07+0300
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"Правда тела". Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!) (копия)
Сначала пошел в зал похудеть, потом - пробежал марафон, занялся триатлоном… Часто так выглядит путь человека от ЗОЖа к сверхнагрузкам. Но есть обратная сторона: популярность кроссфита привела к росту числа клиентов у травматологов. А пробежать марафон некоторым удаётся только на допинге. В чем разница между физкультурой, фитнесом и спортом?
Чем отличаются “зожный” и “спортивный подход к занятиям? Рассуждает олимпийский чемпион по гребле на байдарках, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион Мира, а также популярный блогер Юрий Постригай.02:00 В чем разница “зожного” и “спортивного” подхода02:41 Сначала на фитнес, потом - на марафон. Это не избыточно?05:00 Почему профессиональный спорт - это нездоровая история06:45 “В спорте ты должен с утра до вечера тренироваться”08:30 О допинге в любительской спортивной среде13:11 Откуда брать мотивацию, когда ходишь на фитнес16:00 Физкультура, фитнес и спорт - градация по пульсовым зонамПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости.
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"Правда тела". Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!)

13:07 16.10.2021
254
Радио
"Правда тела". Почему фитнес и физкультура - это не спорт (и это важно!) (копия)
Сначала пошел в зал похудеть, потом - пробежал марафон, занялся триатлоном… Часто так выглядит путь человека от ЗОЖа к сверхнагрузкам. В чем разница между физкультурой, фитнесом и спортом?
Чем отличаются “зожный” и “спортивный подход к занятиям? Рассуждает олимпийский чемпион по гребле на байдарках, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион Мира, а также популярный блогер Юрий Постригай.
02:00 В чем разница “зожного” и “спортивного” подхода
02:41 Сначала на фитнес, потом - на марафон. Это не избыточно?
05:00 Почему профессиональный спорт - это нездоровая история
06:45 “В спорте ты должен с утра до вечера тренироваться”
08:30 О допинге в любительской спортивной среде
13:11 Откуда брать мотивацию, когда ходишь на фитнес
16:00 Физкультура, фитнес и спорт - градация по пульсовым зонам
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости.
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