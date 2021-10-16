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"Раньше мы много говорили, а теперь он молчит". Разбираем кейс Светланы
"Раньше мы много говорили, а теперь он молчит". Разбираем кейс Светланы
Важна ли для супружеских отношений дружба? Разговоры на бытовые темы могут ее компенсировать? Почему уходит глубокое общение и как его вернуть? 16.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-16T18:03+0300
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"Раньше мы много говорили, а теперь он молчит". Разбираем кейс Светланы
"Раньше мы много говорили, а теперь он молчит". Разбираем кейс Светланы
"Раньше мы много разговаривали, а теперь муж или отвечает односложно, или отмалчивается". Случается, что в семейной жизни "все хорошо". Нет конфликтов, споров, ругани, разногласий и... разговоров.В третьем сезоне подкаста "Страхи" соведущий Натальи Лосевой психолог Александр Колмановский разбирает тему проблем в семье. Новый выпуск посвящен общению и дружбе. Насколько это важно, как поддерживать (или вернуть) на примере истории Светланы.05:00 Взаимный интерес VS Близость07:00 Если партнер не хочет говорить о работе12:50 Взаимосвязь отношений с родителями и брака14:15 Начните налаживать связь с родителями18:25 Поможет ли вернуть близость совместный отпуск?19:30 А может люди просто разлюбили друг друга?20:10 Компенсирует ли общение на бытовые темы глубинную дружбу?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости.
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"Раньше мы много говорили, а теперь он молчит". Разбираем кейс Светланы

18:03 16.10.2021
250
Радио
"Раньше мы много говорили, а теперь он молчит". Разбираем кейс Светланы
Важна ли для супружеских отношений дружба? Разговоры на бытовые темы могут ее компенсировать? Почему уходит глубокое общение и как его вернуть?
"Раньше мы много разговаривали, а теперь муж или отвечает односложно, или отмалчивается". Случается, что в семейной жизни "все хорошо". Нет конфликтов, споров, ругани, разногласий и... разговоров.
В третьем сезоне подкаста "Страхи" соведущий Натальи Лосевой психолог Александр Колмановский разбирает тему проблем в семье. Новый выпуск посвящен общению и дружбе. Насколько это важно, как поддерживать (или вернуть) на примере истории Светланы.
05:00 Взаимный интерес VS Близость
07:00 Если партнер не хочет говорить о работе
12:50 Взаимосвязь отношений с родителями и брака
14:15 Начните налаживать связь с родителями
18:25 Поможет ли вернуть близость совместный отпуск?
19:30 А может люди просто разлюбили друг друга?
20:10 Компенсирует ли общение на бытовые темы глубинную дружбу?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости.
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