https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/ranshe-my-mnogo-govorili-a-teper-on-molchit-razbiraem-keys-svetlany-1035926889.html

"Раньше мы много говорили, а теперь он молчит". Разбираем кейс Светланы

"Раньше мы много говорили, а теперь он молчит". Разбираем кейс Светланы

Важна ли для супружеских отношений дружба? Разговоры на бытовые темы могут ее компенсировать? Почему уходит глубокое общение и как его вернуть? 16.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-16T18:03+0300

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"Раньше мы много говорили, а теперь он молчит". Разбираем кейс Светланы "Раньше мы много говорили, а теперь он молчит". Разбираем кейс Светланы

"Раньше мы много разговаривали, а теперь муж или отвечает односложно, или отмалчивается". Случается, что в семейной жизни "все хорошо". Нет конфликтов, споров, ругани, разногласий и... разговоров.В третьем сезоне подкаста "Страхи" соведущий Натальи Лосевой психолог Александр Колмановский разбирает тему проблем в семье. Новый выпуск посвящен общению и дружбе. Насколько это важно, как поддерживать (или вернуть) на примере истории Светланы.05:00 Взаимный интерес VS Близость07:00 Если партнер не хочет говорить о работе12:50 Взаимосвязь отношений с родителями и брака14:15 Начните налаживать связь с родителями18:25 Поможет ли вернуть близость совместный отпуск?19:30 А может люди просто разлюбили друг друга?20:10 Компенсирует ли общение на бытовые темы глубинную дружбу?Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости.

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