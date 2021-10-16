https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/retsept-irlandskogo-dlya-abkhazskoy-militsii-1035906249.html

Рецепт ирландского для абхазской милиции

Рецепт ирландского для абхазской милиции

Кризисы, возникающие из-за неправомерных действий милиции, все чаще и чаще становятся детонаторами предреволюционных ситуаций, пишет автор Sputnik. 16.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-16T13:50+0300

2021-10-16T13:50+0300

2021-10-16T14:19+0300

в абхазии

милиция

колумнисты

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Однозначно наши правоохранительные органы требуют пристального внимания со стороны гражданского общества. Проведение реальных реформ становится крайне необходимым. Из года в год, от выборов до выборов, от всех действующих политических сил и самих политиков мы слышим об этом. Но, к великому сожалению, пока видимых, действенных изменений не наблюдается. Мы продвигаемся в этой области, скорее всего, по инерции. Годами наработанная практика, управленческие алгоритмы еще советских времен не приносят результат. Сказать, что мы скатились к анархии нельзя, но то, что явно отстаем от современных реалий - это бесспорно.Шкала для полисменаЕсть смысл обратить внимание на опыт других стран. И особенно на те, в которых есть схожая с нами обстановка. Мне в 2014 году посчастливилось побывать в краткосрочной командировке в Северной Ирландии, в ее столице - Белфасте. Благодаря поддержке полицейских ветеранских организаций, мне удалось воочию увидеть, как организована служба в полиции этой очень неспокойной страны. Незатухающий конфликт между англичанами и ирландцами, замешанный на противостоянии протестантов и католиков, обрек Северную Ирландию на нестабильность, всплески агрессии, на жестокие теракты, на неоправданное насилие. Должен же быть какой-то государственный институт, который держит лодку этой республики на плаву? Как бы странно это не звучало, но такую роль на себя приняла именно полиция. К этому шли очень долго, заинтересованный читатель найдет массу интересного материала в сети, если возникнет желание.Успехов их полиция достигла не так давно, и они на лицо. Северная Ирландия находится в темно-синей зоне шкалы доверия населения органам правопорядка. Если проще - от 70 до 80 процентов граждан Северной Ирландии доверяют полиции. Это громадное достижение. Особенно этому удивляешься, когда испытываешь первый шок от пятиметровых заборов с противоракетными сетками между кварталами, где проживают общины. Чтобы сразу стало понятно, насколько сложный и затяжной тут конфликт показывает то, что мне на первой экскурсии показали сперва трехэтажный дом, в котором совместно проживают англичане и ирландцы. А вишенкой на торте были огромные ворота в парке, которые были открыты. С пиететом мне сообщили, что эти ворота торжественно установили в огромном заборе, разделяющем отдыхающих на природе горожан из разных общин. И на открытие прилетел даже Барак Обама, чтобы подчеркнуть значимость события. Мы простояли у ворот почти полчаса, но никто этим проходом не воспользовался.Публичная поркаКазалось бы, эти примеры наглядно показывают, что тут очень неспокойно, и именно полиции приходится работать днем и ночью, чтобы сохранить порядок, и что это практически невозможно. Но более близкое знакомство с силовой структурой Северной Ирландии перевернуло мое сознание. Я понял, что можно достичь очень значимых результатов в наведении правопорядка, если даже в такой мятежной стране правильно наладить работу полиции. Об этом можно писать бесконечно много, но мне очень запомнилось, какой неусыпный осуществляется надзор за деятельностью полиции. Помимо понятных и знакомых надзорных органов таких как: прокуратура, служба собственной безопасности, омбудсмен, у них есть очень действенная структура, которая держит полицию в ежовых рукавицах. И называется она Полицейский совет Северной Ирландии. Вот именно про нее и хочется рассказать. Особенно потому, что в доверительной беседе с правоохранителями они все как один признавались, что именно эта структура является самой главной для любого полицейского, вне зависимости от занимаемой должности. И не только потому, что назначения и отставки происходят только через эту структуру, но и потому (и скорее всего это главное), что тут представлены все общины Северной Ирландии и профессионалы. Очень интересная обстановка. Большой зал, похожий на театр. В одной ложе располагается пресса, в другой простые граждане. Именно так, сюда может прийти любой желающий и послушать как отчитывают полицейских за проступки. Сами члены Совета заседают за огромным круглым столом. На тот момент было чрезвычайное происшествие. Кто-то начал обстреливать антивандальные камеры наблюдения в городе из винтовки крупного калибра. Это представляло большую угрозу правопорядку, так как такими патронами можно было прострелить любой бронежилет полицейского и спецмашины. Публично прорабатывали начальника полиции района, которому вменяли недостаточную информированность о происходящем на подведомственной территории. Вам остается поверить мне на слово, но полицейскому было очень неуютно. Вопросы и упреки раздавались от всех членов комиссии. На тот момент ограничились предупреждением о служебном несоответствии и дали конкретные сроки для выявления стрелка и изъятия из незаконного оборота этой винтовки. Кстати, к чести этого офицера, через два дня ему удалось найти контакт с общинами, и винтовку подкинули к одной из церквей.К чему так подробно рассказываю? Вот явный и хороший пример из мировой практики, который есть смысл опробовать в нашем государстве. Чтобы не звучало чем-то несбыточным и фантастическим в следующих публикациях попытаюсь рассказать, как это конкретное новшество можно использовать в наших реалиях, и какой положительный эффект может быть.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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милиция, колумнисты