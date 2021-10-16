https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/skonchalsya-veteran-velikoy-otechestvennoy-voyny-levarsa-ashuba-1035930871.html
Скончался ветеран Великой Отечественной войны Леварса Ашуба
Скончался ветеран Великой Отечественной войны Леварса Ашуба
Леварса Ашуба ушел на фронт в 1942 году в возрасте 18 лет. Был ранен в бою. Награжден медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией". 16.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-16T14:35+0300
2021-10-16T14:35+0300
2021-10-16T14:43+0300
в абхазии
ветераны
вов
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СУХУМ, 16 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. В возрасте 97 лет в Абхазии скончался Ветеран Великой Отечественной войны Леварса Ашуба. Об этом сообщили представители семьи ветерана в Facebook.На Великую Отечественную войну житель Очамчырского района Леварса Ашуба ушел в 1942 году, в возрасте 18 лет. Юноша сразу же попал на оборону Новороссийска, в одном из боев он был ранен.“На нас налетела вражеская авиация. Услышав звуки самолетов, мы с товарищами прыгнули в окопы. На нас скинули около четырех бомб. Они разорвались рядом с нами. Одному солдату оторвало голову, а я был ранен в живот. Меня спас наш командир роты, который сразу же вытащил меня с поля боя и отправил в госпиталь. Мне повезло, так как жизненно важные органы не были задеты”, — вспоминал в рамках спецпроекта Sputnik "Лица Победы" защитник Новороссийска.У Леварсы Ашуба было шесть сестер и шесть братьев, трое из них погибли в Великой Отечественной войне. Два внука ветерана погибли в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.Леварса Ашуба награжден медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией". В 2020 году Ашуба получил юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Более 55,5 тысяч жителей Абхазии сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Не вернулись с войны, по официальным данным, около 17,5 тысячи человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210509/Abkhaziya-v-Velikoy-Otechestvennoy-voyne-1027304589.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210418/Ushel-iz-zhizni-veteran-Velikoy-Otechestvennoy-voyny-Ilya-Achba-1032247122.html
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ветераны, вов
Скончался ветеран Великой Отечественной войны Леварса Ашуба
14:35 16.10.2021 (обновлено: 14:43 16.10.2021)
Леварса Ашуба ушел на фронт в 1942 году в возрасте 18 лет. Был ранен в бою. Награжден медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией".
СУХУМ, 16 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. В возрасте 97 лет в Абхазии скончался Ветеран Великой Отечественной войны Леварса Ашуба. Об этом сообщили представители семьи ветерана в Facebook.
На Великую Отечественную войну житель Очамчырского района Леварса Ашуба ушел в 1942 году, в возрасте 18 лет. Юноша сразу же попал на оборону Новороссийска, в одном из боев он был ранен.
“На нас налетела вражеская авиация. Услышав звуки самолетов, мы с товарищами прыгнули в окопы. На нас скинули около четырех бомб. Они разорвались рядом с нами. Одному солдату оторвало голову, а я был ранен в живот. Меня спас наш командир роты, который сразу же вытащил меня с поля боя и отправил в госпиталь. Мне повезло, так как жизненно важные органы не были задеты”, — вспоминал в рамках спецпроекта Sputnik "Лица Победы"
защитник Новороссийска.
У Леварсы Ашуба было шесть сестер и шесть братьев, трое из них погибли в Великой Отечественной войне. Два внука ветерана погибли в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Леварса Ашуба награжден медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией". В 2020 году Ашуба получил юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Более 55,5 тысяч жителей Абхазии сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Не вернулись с войны, по официальным данным, около 17,5 тысячи человек.