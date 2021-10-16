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Сокровища на антресолях: что такое винтаж и где его найти?
Сокровища на антресолях: что такое винтаж и где его найти?
Правда ли, что люксовый винтаж можно купить по доступным ценам? И станет ли одежда из современных масс-маркетов в будущем винтажной? 16.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-16T11:40+0300
2021-10-16T11:40+0300
2021-10-16T11:40+0300
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Сокровища на антресолях: что такое винтаж и где его найти? (копия)
Вещи из нулевых — это винтаж или нет? Секонд, ретро и винтаж — как их путают между собой? Где ищут винтажные вещи и можно ли их найти в секонд-хенде? А в родительском шкафу? Правда ли, что люксовый винтаж можно купить по доступным ценам? И станет ли одежда из современных масс-маркетов в будущем винтажной?
Вещи из нулевых — это винтаж или нет? Секонд, ретро и винтаж — как их путают между собой? Где ищут винтажные вещи и можно ли их найти в секонд-хенде? А в родительском шкафу?О востребованности, идее и рынке винтажа рассказала Ника Голубицкая — основательница и владелица винтажного магазина O tempora.Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, подкасты, аудио
Сокровища на антресолях: что такое винтаж и где его найти?
Правда ли, что люксовый винтаж можно купить по доступным ценам? И станет ли одежда из современных масс-маркетов в будущем винтажной?
Вещи из нулевых — это винтаж или нет? Секонд, ретро и винтаж — как их путают между собой? Где ищут винтажные вещи и можно ли их найти в секонд-хенде? А в родительском шкафу?
О востребованности, идее и рынке винтажа рассказала Ника Голубицкая — основательница и владелица винтажного магазина O tempora
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