https://sputnik-abkhazia.ru/20211016/sokrovischa-na-antresolyakh-chto-takoe-vintazh-i-gde-ego-nayti--1035912348.html

Сокровища на антресолях: что такое винтаж и где его найти?

Сокровища на антресолях: что такое винтаж и где его найти?

Правда ли, что люксовый винтаж можно купить по доступным ценам? И станет ли одежда из современных масс-маркетов в будущем винтажной? 16.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-16T11:40+0300

2021-10-16T11:40+0300

2021-10-16T11:40+0300

радио

подкасты риа

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0f/1035912280_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_a15c25466f8243840a53c1b0a60111bf.jpg

Сокровища на антресолях: что такое винтаж и где его найти? (копия) Вещи из нулевых — это винтаж или нет? Секонд, ретро и винтаж — как их путают между собой? Где ищут винтажные вещи и можно ли их найти в секонд-хенде? А в родительском шкафу? Правда ли, что люксовый винтаж можно купить по доступным ценам? И станет ли одежда из современных масс-маркетов в будущем винтажной?

Вещи из нулевых — это винтаж или нет? Секонд, ретро и винтаж — как их путают между собой? Где ищут винтажные вещи и можно ли их найти в секонд-хенде? А в родительском шкафу?О востребованности, идее и рынке винтажа рассказала Ника Голубицкая — основательница и владелица винтажного магазина O tempora.Слушайте подкасты РИА Новости.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты риа, подкасты, аудио