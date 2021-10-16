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"Заброшенное" искусство: Национальная картинная галерея Абхазии

"Заброшенное" искусство: Национальная картинная галерея Абхазии

Выставка работ абхазских художников открылась в здании Национальной картинной галереи в пятницу 15 октября. 16.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-16T11:47+0300

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в абхазии

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В 1999 году кирпичное здание на улице Пушкина было выделено Союзу художников Абхазии для Национальной картинной галереи. С тех пор переехать в новый дом картины так и не смогли, здание достроено не было. Художники решили взять дело в свои руки и напомнить о здании в очередной раз. Не писать письма президенту, не строчить гневные посты в Facebook, не устраивать митинги у Парламента, а организовать выставку. Идея принадлежит художнику Баталу Джапуа, его поддержали художницы Апща Хагба и Диана Хинтба. 15 октября все собрались в заброшенном здании полюбоваться работами Батала Джапуа, Руслана Габлиа, Мадины Бигуаа, Нугзара Логуа, Беслана Ласурия, Сабины Кварчелия, Саида Возба и других художников. Посетителей не смутили ни голые стены, ни заросли и разбросанный недалеко от входа мусор.

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