"Заброшенное" искусство: Национальная картинная галерея Абхазии

В 1999 году кирпичное здание на улице Пушкина было выделено Союзу художников Абхазии для Национальной картинной галереи. С тех пор переехать в новый дом картины так и не смогли, здание достроено не было. Художники решили взять дело в свои руки и напомнить о здании в очередной раз. Не писать письма президенту, не строчить гневные посты в Facebook, не устраивать митинги у Парламента, а организовать выставку. Идея принадлежит художнику Баталу Джапуа, его поддержали художницы Апща Хагба и Диана Хинтба. 15 октября все собрались в заброшенном здании полюбоваться работами Батала Джапуа, Руслана Габлиа, Мадины Бигуаа, Нугзара Логуа, Беслана Ласурия, Сабины Кварчелия, Саида Возба и других художников. Посетителей не смутили ни голые стены, ни заросли и разбросанный недалеко от входа мусор.
Выставка работ абхазских художников открылась в здании Национальной картинной галереи в пятницу 15 октября.
В 1999 году кирпичное здание на улице Пушкина было выделено Союзу художников Абхазии для Национальной картинной галереи. С тех пор переехать в новый дом картины так и не смогли, здание достроено не было.
Художники решили взять дело в свои руки и напомнить о здании в очередной раз. Не писать письма президенту, не строчить гневные посты в Facebook, не устраивать митинги у Парламента, а организовать выставку.
Идея принадлежит художнику Баталу Джапуа, его поддержали художницы Апща Хагба и Диана Хинтба. 15 октября все собрались в заброшенном здании полюбоваться работами Батала Джапуа, Руслана Габлиа, Мадины Бигуаа, Нугзара Логуа, Беслана Ласурия, Сабины Кварчелия, Саида Возба и других художников. Посетителей не смутили ни голые стены, ни заросли и разбросанный недалеко от входа мусор.