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"Заброшенное" искусство: Национальная картинная галерея Абхазии
"Заброшенное" искусство: Национальная картинная галерея Абхазии
Выставка работ абхазских художников открылась в здании Национальной картинной галереи в пятницу 15 октября. 16.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-16T11:47+0300
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в абхазии
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искусство
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В 1999 году кирпичное здание на улице Пушкина было выделено Союзу художников Абхазии для Национальной картинной галереи. С тех пор переехать в новый дом картины так и не смогли, здание достроено не было. Художники решили взять дело в свои руки и напомнить о здании в очередной раз. Не писать письма президенту, не строчить гневные посты в Facebook, не устраивать митинги у Парламента, а организовать выставку. Идея принадлежит художнику Баталу Джапуа, его поддержали художницы Апща Хагба и Диана Хинтба. 15 октября все собрались в заброшенном здании полюбоваться работами Батала Джапуа, Руслана Габлиа, Мадины Бигуаа, Нугзара Логуа, Беслана Ласурия, Сабины Кварчелия, Саида Возба и других художников. Посетителей не смутили ни голые стены, ни заросли и разбросанный недалеко от входа мусор.
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картины, художники, искусство, выставка, абхазия, фото, фото

"Заброшенное" искусство: Национальная картинная галерея Абхазии

11:47 16.10.2021
284
Выставка работ абхазских художников открылась в здании Национальной картинной галереи в пятницу 15 октября.
В 1999 году кирпичное здание на улице Пушкина было выделено Союзу художников Абхазии для Национальной картинной галереи. С тех пор переехать в новый дом картины так и не смогли, здание достроено не было.
Художники решили взять дело в свои руки и напомнить о здании в очередной раз. Не писать письма президенту, не строчить гневные посты в Facebook, не устраивать митинги у Парламента, а организовать выставку.
Идея принадлежит художнику Баталу Джапуа, его поддержали художницы Апща Хагба и Диана Хинтба. 15 октября все собрались в заброшенном здании полюбоваться работами Батала Джапуа, Руслана Габлиа, Мадины Бигуаа, Нугзара Логуа, Беслана Ласурия, Сабины Кварчелия, Саида Возба и других художников. Посетителей не смутили ни голые стены, ни заросли и разбросанный недалеко от входа мусор.
© Sputnik / Леон Адлейба

Выставка в здании Национальной картинной галереи Абхазии впервые открылась 15 октября.

Выставка в здании Национальной картинной галереи Абхазии впервые открылась 15 октября. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Выставка в здании Национальной картинной галереи Абхазии впервые открылась 15 октября.

© Sputnik / Леон Адлейба

Событие состоялось в заброшенном здании, которое в 1999 году было выделено президентом Владиславом Ардзинба для размещения картинной галереи, но с тех пор так и не было достроено.

Событие состоялось в заброшенном здании, которое в 1999 году было выделено президентом Владиславом Ардзинба для размещения картинной галереи, но с тех пор так и не было достроено. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Событие состоялось в заброшенном здании, которое в 1999 году было выделено президентом Владиславом Ардзинба для размещения картинной галереи, но с тех пор так и не было достроено.

© Sputnik / Леон Адлейба

Художники решили напомнить о себе интересным способом и организовали выставку местных мастеров на "голых" стенах.

Художники решили напомнить о себе интересным способом и организовали выставку местных мастеров на &quot;голых&quot; стенах. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Художники решили напомнить о себе интересным способом и организовали выставку местных мастеров на "голых" стенах.

© Sputnik / Леон Адлейба

Посмотреть на искусство в заброшке пришли жители столицы.

Посмотреть на искусство в заброшке пришли жители столицы. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Посмотреть на искусство в заброшке пришли жители столицы.

© Sputnik / Леон Адлейба

В разные годы в этом здании были мужская и женская гимназии, медучилище и туберкулезный диспансер.

В разные годы в этом здании были мужская и женская гимназии, медучилище и туберкулезный диспансер. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Леон Адлейба

В разные годы в этом здании были мужская и женская гимназии, медучилище и туберкулезный диспансер.

© Sputnik / Леон Адлейба

А сейчас на кирпичное здание с красивой архитектурой без сожаления не взглянуть.

А сейчас на кирпичное здание с красивой архитектурой без сожаления не взглянуть. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Леон Адлейба

А сейчас на кирпичное здание с красивой архитектурой без сожаления не взглянуть.

© Sputnik / Леон Адлейба

Многие назвали выставку-акцией, чтобы напомнить правительству о художниках.

Многие назвали выставку-акцией, чтобы напомнить правительству о художниках. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Многие назвали выставку-акцией, чтобы напомнить правительству о художниках.

© Sputnik / Леон Адлейба

Девушки выстраивались в очередь, чтобы сделать красивое фото на фоне произведения искусства.

Девушки выстраивались в очередь, чтобы сделать красивое фото на фоне произведения искусства. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Девушки выстраивались в очередь, чтобы сделать красивое фото на фоне произведения искусства.

© Sputnik / Леон Адлейба

На выставке были вывешены работы многих абхазских художников.

На выставке были вывешены работы многих абхазских художников. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Леон Адлейба

На выставке были вывешены работы многих абхазских художников.

© Sputnik / Леон Адлейба

Посетителей не смутили ни голые стены, ни заросли, ни разбросанный недалеко от входа мусор.

Посетителей не смутили ни голые стены, ни заросли, ни разбросанный недалеко от входа мусор. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Посетителей не смутили ни голые стены, ни заросли, ни разбросанный недалеко от входа мусор.

© Sputnik / Леон Адлейба

Работы органично вписались в окружающий пейзаж.

Работы органично вписались в окружающий пейзаж. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Работы органично вписались в окружающий пейзаж.

© Sputnik / Леон Адлейба

В Министерстве культуры обещали заняться вопросом, но о точных сроках говорить пока рано.

В Министерстве культуры обещали заняться вопросом, но о точных сроках говорить пока рано. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Леон Адлейба

В Министерстве культуры обещали заняться вопросом, но о точных сроках говорить пока рано.

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