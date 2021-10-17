https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/abkhazskie-loshadi-zanyali-prizovye-mesta-na-skachkakh-zakrytiya-sezona-1035948022.html

Абхазские лошади заняли призовые места на скачках в честь закрытия сезона

Абхазские лошади заняли призовые места на скачках в честь закрытия сезона

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Лошади Ахры Ашуба "Вронский и "Старк" заняли втрое и третье места на скачках Закрытия скакового сезона, которые состоялись в... 17.10.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

спорт

скачки

лошади

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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Лошади Ахры Ашуба "Вронский и "Старк" заняли втрое и третье места на скачках Закрытия скакового сезона, которые состоялись в Краснодаре 17 октября, сообщает Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии."Вронский" и "Старк" приняли участие в заезде "Приз Закрытия скакового сезона" на дистанции 1800 метров для арабских лошадей трех лет, в котором состязалось шесть скакунов.В июне "Вронский" победил в главной скачке сезона – Большого Краснодарского приза (Дерби), а "Старк" не так давно стал обладателем приза в честь Павловского района.Закрытие скакового сезона - грандиозный праздник, который собрал самых ярких лошадей 2021 года - на скаковую дорожку вышли резвые и непобедимые лошади всех ипподромов России.

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спорт, скачки, лошади