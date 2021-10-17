https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/dopolnitelnoe-vremya-golandziya-o-razvitii-konevodstva-v-abkhazii--1035893493.html
Дополнительное время: Голандзия о развитии коневодства в Абхазии
Дополнительное время: Голандзия о развитии коневодства в Абхазии
Всадник, коневладелец Инал Голандзия в эфире радио Sputnik поделился своим видением развития коневодства в Абхазии, рассказал, с какими проблемами сталкиваются... 17.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-17T19:44+0300
2021-10-17T19:44+0300
2021-10-17T19:44+0300
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Дополнительное время: Голандзия о развитии коневодства в Абхазии
Дополнительное время: Голандзия о развитии коневодства в Абхазии
Инал Голандзия с 13 лет профессионально занимается скачками. Сам жокей, коневлоделец. Его лошади базируются в Краснодаре. Участвует в скачках как в Абхазии, так и в России. Говоря о коневодстве в Абхазии, Голандзия отметил, что природные условия способствуют развитию, однако, нет подходящих условий.По словам Голандзия лошади абхазских коневлодельцев принимают участие в престижных скачках и завоевывают первые места. Лошадь Инала пока молодая, он на нее возлагает большие надежды.Говоря о проблемах коневладельцев Голандзия отметил, что часто сталкивается с трудностями на границе, лошади сутками стоят на КПП, что отрицательно сказывается на животных.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Дополнительное время: Голандзия о развитии коневодства в Абхазии
Всадник, коневладелец Инал Голандзия в эфире радио Sputnik поделился своим видением развития коневодства в Абхазии, рассказал, с какими проблемами сталкиваются коневладельцы.
Инал Голандзия с 13 лет профессионально занимается скачками. Сам жокей, коневлоделец. Его лошади базируются в Краснодаре. Участвует в скачках как в Абхазии, так и в России. Говоря о коневодстве в Абхазии, Голандзия отметил, что природные условия способствуют развитию, однако, нет подходящих условий.
"Мы содержим лошадей на одном энтузиазме, тут только одни затраты. Когда в российских ипподромах звучит "Республика Абхазия" это дорогого стоит. Мы боремся, трудимся за это. А труд не легкий, большие затраты. Корма стали дорогими, витамины надо покупать в большем количестве, некоторые даже на территории России не найдешь, приходится заказывать из Америки", - рассказал Голандзия.
По словам Голандзия лошади абхазских коневлодельцев принимают участие в престижных скачках и завоевывают первые места. Лошадь Инала пока молодая, он на нее возлагает большие надежды.
Говоря о проблемах коневладельцев Голандзия отметил, что часто сталкивается с трудностями на границе, лошади сутками стоят на КПП, что отрицательно сказывается на животных.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.