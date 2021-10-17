Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/dopolnitelnoe-vremya-golandziya-o-razvitii-konevodstva-v-abkhazii--1035893493.html
Дополнительное время: Голандзия о развитии коневодства в Абхазии
Дополнительное время: Голандзия о развитии коневодства в Абхазии
Всадник, коневладелец Инал Голандзия в эфире радио Sputnik поделился своим видением развития коневодства в Абхазии, рассказал, с какими проблемами сталкиваются... 17.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-17T19:44+0300
2021-10-17T19:44+0300
радио
дополнительное время
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/11/1035938177_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_af0ed03c09eff405d23328bea9cf18e6.jpg
Дополнительное время: Голандзия о развитии коневодства в Абхазии
Дополнительное время: Голандзия о развитии коневодства в Абхазии
Инал Голандзия с 13 лет профессионально занимается скачками. Сам жокей, коневлоделец. Его лошади базируются в Краснодаре. Участвует в скачках как в Абхазии, так и в России. Говоря о коневодстве в Абхазии, Голандзия отметил, что природные условия способствуют развитию, однако, нет подходящих условий.По словам Голандзия лошади абхазских коневлодельцев принимают участие в престижных скачках и завоевывают первые места. Лошадь Инала пока молодая, он на нее возлагает большие надежды.Говоря о проблемах коневладельцев Голандзия отметил, что часто сталкивается с трудностями на границе, лошади сутками стоят на КПП, что отрицательно сказывается на животных.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/11/1035938177_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_49a5e9b26c8adce9bc2d603775577ce4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дополнительное время, аудио

Дополнительное время: Голандзия о развитии коневодства в Абхазии

19:44 17.10.2021
374
Радио
Дополнительное время: Голандзия о развитии коневодства в Абхазии
Всадник, коневладелец Инал Голандзия в эфире радио Sputnik поделился своим видением развития коневодства в Абхазии, рассказал, с какими проблемами сталкиваются коневладельцы.
Инал Голандзия с 13 лет профессионально занимается скачками. Сам жокей, коневлоделец. Его лошади базируются в Краснодаре. Участвует в скачках как в Абхазии, так и в России. Говоря о коневодстве в Абхазии, Голандзия отметил, что природные условия способствуют развитию, однако, нет подходящих условий.
"Мы содержим лошадей на одном энтузиазме, тут только одни затраты. Когда в российских ипподромах звучит "Республика Абхазия" это дорогого стоит. Мы боремся, трудимся за это. А труд не легкий, большие затраты. Корма стали дорогими, витамины надо покупать в большем количестве, некоторые даже на территории России не найдешь, приходится заказывать из Америки", - рассказал Голандзия.
По словам Голандзия лошади абхазских коневлодельцев принимают участие в престижных скачках и завоевывают первые места. Лошадь Инала пока молодая, он на нее возлагает большие надежды.
Говоря о проблемах коневладельцев Голандзия отметил, что часто сталкивается с трудностями на границе, лошади сутками стоят на КПП, что отрицательно сказывается на животных.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
110001
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:18В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за возможных смерчей
19:44Дополнительное время: Голандзия о развитии коневодства в Абхазии
19:02Абхазские лошади заняли призовые места на скачках в честь закрытия сезона
18:30"Однозначно они герои": интервью с родственниками членов киноэкипажа
18:17Sputnik недели: рабочие встречи президента и тревоги премьера
17:10ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
16:45За Байденом стоят другие: кто на самом деле управляет Америкой
15:47Воду отключили в большей части Сухума из-за продолжающегося ремонта на 4 Марта
15:34Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 октября
14:51Рицинский реликтовый парк: достопримечательности и маршруты
14:30Когда Черное море было озером: ученые доказали реальность Всемирного потопа
13:48В России выявили наибольшее с начала пандемии число случаев COVID-19
13:22Ершов. Можно ли в 19 лет написать "Конька-Горбунка"?
12:21Ценности на вывоз: как предметы культурного наследия оказываются за границей
11:50Один чемпион и два призера: абхазские каратисты удачно выступили в Ростове
11:01Как научить детей обращаться с деньгами (если у самого с этим проблемы)?
10:40Туристический рай: Рицинскому национальному парку исполнилось 25 лет
10:02Если у вас есть отец, вы расист
09:17Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами с журналистами
08:50Первый в мире "киноэкипаж" вернулся с МКС на Землю