https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/dopolnitelnoe-vremya-golandziya-o-razvitii-konevodstva-v-abkhazii--1035893493.html

Дополнительное время: Голандзия о развитии коневодства в Абхазии

Дополнительное время: Голандзия о развитии коневодства в Абхазии

Всадник, коневладелец Инал Голандзия в эфире радио Sputnik поделился своим видением развития коневодства в Абхазии, рассказал, с какими проблемами сталкиваются... 17.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-17T19:44+0300

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Дополнительное время: Голандзия о развитии коневодства в Абхазии Дополнительное время: Голандзия о развитии коневодства в Абхазии

Инал Голандзия с 13 лет профессионально занимается скачками. Сам жокей, коневлоделец. Его лошади базируются в Краснодаре. Участвует в скачках как в Абхазии, так и в России. Говоря о коневодстве в Абхазии, Голандзия отметил, что природные условия способствуют развитию, однако, нет подходящих условий.По словам Голандзия лошади абхазских коневлодельцев принимают участие в престижных скачках и завоевывают первые места. Лошадь Инала пока молодая, он на нее возлагает большие надежды.Говоря о проблемах коневладельцев Голандзия отметил, что часто сталкивается с трудностями на границе, лошади сутками стоят на КПП, что отрицательно сказывается на животных.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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