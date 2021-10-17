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Ершов. Можно ли в 19 лет написать "Конька-Горбунка"?
Ершов. Можно ли в 19 лет написать "Конька-Горбунка"?
Жизнь Ершова была скучна и печальна, но авторство "Конька-Горбунка" скорее всего останется за ним. 17.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-17T13:22+0300
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Ершов. Можно ли в 19 лет написать "Конька-Горбунка"?
Ершов. Можно ли в 19 лет написать "Конька-Горбунка"?
Петербургский студент из тобольской губернии создал гениальную поэму. Ее с восторгом одобрил Пушкин, которому принадлежит первое четверостишье. Часть критиков вообще считает, что поэма — это блестящая пушкинская мистификация.У поэмы была нелегкая судьба. Ее запрещала царская цензура, строго судили с классовых позиций в ранние советские годы. ничего похожего на "Конька-Горбунка" Ершов так никогда и не написал. Спор об авторстве продолжается.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости.
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Ершов. Можно ли в 19 лет написать "Конька-Горбунка"?

13:22 17.10.2021 (обновлено: 17:06 17.10.2021)
6
Радио
Ершов. Можно ли в 19 лет написать "Конька-Горбунка"?
Жизнь Ершова была скучна и печальна, но авторство "Конька-Горбунка" скорее всего останется за ним.
Петербургский студент из тобольской губернии создал гениальную поэму. Ее с восторгом одобрил Пушкин, которому принадлежит первое четверостишье. Часть критиков вообще считает, что поэма — это блестящая пушкинская мистификация.
У поэмы была нелегкая судьба. Ее запрещала царская цензура, строго судили с классовых позиций в ранние советские годы. ничего похожего на "Конька-Горбунка" Ершов так никогда и не написал. Спор об авторстве продолжается.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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