https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/kak-nauchit-detey-obraschatsya-s-dengami-esli-u-samogo-s-etim-problemy--1035926331.html

Как научить детей обращаться с деньгами (если у самого с этим проблемы)?

Как научить детей обращаться с деньгами (если у самого с этим проблемы)?

Как накопить на образование ребенка? Можно ли платить детям за оценки и уборку? Как правильно выдавать карманные деньги? Как научить копить, экономить и... 17.10.2021, Sputnik Абхазия

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Как научить детей обращаться с деньгами (если у самого с этим проблемы)? (копия) Как накопить на образование ребенка? Можно ли платить детям за оценки и уборку? Как правильно выдавать карманные деньги? Как научить копить, экономить и зарабатывать? Особенно тяжелыми эти вопросы становятся, если родители и сами не уверены как правильно обращаться с деньгами. Изучаем базовую финансовую грамотность для детей.

О том, что необходимо знать о деньгах и базовых принципах финансовой грамотности для детей говорим с инвестором, предпринимателем, основателем онлайн-школы по личным финансам Натальей Смирновой и психологом, преподавателем, членом Ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Инной Мальцевой.Партнер эпизода - Просто кредитная карта. Подробные условия обслуживания по карте читайте на сайте Ситибанка.02:20 Что такое финансовая грамотность?07:10 Как разговаривать с детьми о деньгах?11:00 Что ответить ребенку, если он спрашивает "почему ты не зарабатываешь больше"?13:50 Самые распространенные финансовые ошибки21:10 Можно ли платить детям за уборку или вынос мусора?25:10 Какими играми привить детям навыки базовой финансовой грамотности?27:20 Семейный банк — что это?40:50 Детские банковские карты42:20 Как накопить на высшее образование детей?Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости.

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