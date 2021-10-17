https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/kak-prodvinut-video-v-sotssetyakh-sputnikpro-podelilsya-sekretami-s-zhurnalistami-1035937834.html
Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами с журналистами
Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами с журналистами
Журналисты МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с русскоязычными коллегами из зарубежной диаспоры секретами работы с медиа. 17.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-17T09:17+0300
2021-10-17T09:17+0300
2021-10-17T09:30+0300
видео
мультимедиа
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Как продвигать свой контент в соцсетях? И как вообще работать в новых медиа в цифровую эпоху? Этой информацией журналисты МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с русскоязычными коллегами, которые живут и работают за границей, но приехали в Москву на пару дней. В российской столице они собрались на Всемирный конгресс соотечественников: поговорить о проблемах за рубежом и подумать, как защищать свои интересы. Что нового гости узнали во время модуля проекта SputnikPro — смотрите в нашем видео.
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видео, мультимедиа, видео
Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами с журналистами
09:17 17.10.2021 (обновлено: 09:30 17.10.2021)
Журналисты МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с русскоязычными коллегами из зарубежной диаспоры секретами работы с медиа.
Как продвигать свой контент в соцсетях? И как вообще работать в новых медиа в цифровую эпоху?
Этой информацией журналисты МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с русскоязычными коллегами, которые живут и работают за границей, но приехали в Москву на пару дней.
В российской столице они собрались на Всемирный конгресс соотечественников: поговорить о проблемах за рубежом и подумать, как защищать свои интересы.
Что нового гости узнали во время модуля проекта SputnikPro — смотрите в нашем видео.