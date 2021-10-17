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Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами с журналистами
Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами с журналистами
Журналисты МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с русскоязычными коллегами из зарубежной диаспоры секретами работы с медиа. 17.10.2021, Sputnik Абхазия
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Как продвигать свой контент в соцсетях? И как вообще работать в новых медиа в цифровую эпоху? Этой информацией журналисты МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с русскоязычными коллегами, которые живут и работают за границей, но приехали в Москву на пару дней. В российской столице они собрались на Всемирный конгресс соотечественников: поговорить о проблемах за рубежом и подумать, как защищать свои интересы. Что нового гости узнали во время модуля проекта SputnikPro — смотрите в нашем видео.
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Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами с журналистами

09:17 17.10.2021 (обновлено: 09:30 17.10.2021)
128
© Видео Sputnik
Журналисты МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с русскоязычными коллегами из зарубежной диаспоры секретами работы с медиа.
Как продвигать свой контент в соцсетях? И как вообще работать в новых медиа в цифровую эпоху?
Этой информацией журналисты МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с русскоязычными коллегами, которые живут и работают за границей, но приехали в Москву на пару дней.
В российской столице они собрались на Всемирный конгресс соотечественников: поговорить о проблемах за рубежом и подумать, как защищать свои интересы.
Что нового гости узнали во время модуля проекта SputnikPro — смотрите в нашем видео.
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09:17Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами с журналистами
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