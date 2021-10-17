https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/kak-prodvinut-video-v-sotssetyakh-sputnikpro-podelilsya-sekretami-s-zhurnalistami-1035937834.html

Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами с журналистами

Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами с журналистами

Журналисты МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с русскоязычными коллегами из зарубежной диаспоры секретами работы с медиа. 17.10.2021, Sputnik Абхазия

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Как продвигать свой контент в соцсетях? И как вообще работать в новых медиа в цифровую эпоху? Этой информацией журналисты МИА "Россия сегодня", RT и Ruptly поделились с русскоязычными коллегами, которые живут и работают за границей, но приехали в Москву на пару дней. В российской столице они собрались на Всемирный конгресс соотечественников: поговорить о проблемах за рубежом и подумать, как защищать свои интересы. Что нового гости узнали во время модуля проекта SputnikPro — смотрите в нашем видео.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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