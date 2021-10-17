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Один чемпион и два призера: абхазские каратисты удачно выступили в Ростове
Один чемпион и два призера: абхазские каратисты удачно выступили в Ростове
Международный фестиваль "Кубок Евразия" по котактному жесткому каратэ косики проходит в городе Ростов с 16 по 17 октября. 17.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские каратисты приняли участие в Международном фестивале "Кубок Евразия" по контактному каратэ косики, сказал в интервью Sputnik президент Федерации по косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.Сандро Киут в категории 10-11 лет до 35 килограммов занял третье место, Тимур Бутба среди спортсменов 12-13 лет в абсолютной весовой категории также стал третьим. Эрик Ходжоян – 12-13 лет до 45 килограммов стал обладателям Кубка Евразии.После выступления в Ростове, абхазские каратисты будут готовиться к Чемпионату России, который будет проводиться 18-19 декабря.Демис Адлейба выразил признательность родительскому комитету Федерации за помощь в организации поездки на международный турнир.
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спорт, каратэ

Один чемпион и два призера: абхазские каратисты удачно выступили в Ростове

11:50 17.10.2021 (обновлено: 11:56 17.10.2021)
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© Foto / Демис АдлейбаМеждународный фестиваль "Кубок Евразия" по котактному жесткому каратэ Косики
Международный фестиваль Кубок Евразия по котактному жесткому каратэ Косики - Sputnik Абхазия, 1920, 17.10.2021
© Foto / Демис Адлейба
Международный фестиваль "Кубок Евразия" по котактному жесткому каратэ косики проходит в городе Ростов с 16 по 17 октября.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские каратисты приняли участие в Международном фестивале "Кубок Евразия" по контактному каратэ косики, сказал в интервью Sputnik президент Федерации по косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.
Сандро Киут в категории 10-11 лет до 35 килограммов занял третье место, Тимур Бутба среди спортсменов 12-13 лет в абсолютной весовой категории также стал третьим. Эрик Ходжоян – 12-13 лет до 45 килограммов стал обладателям Кубка Евразии.

"Мы не в первый раз выступаем на таких турнирах, поэтому мы ожидали такой результат, готовились к соревнованию. Конечно, результат мог быть лучше, но повлияли ограничения, которые были введены, в связи с запретом проведения тренировок. Полноценные тренировки в зале мы начали проводить всего месяц назад", - подчеркнул Адлейба.

После выступления в Ростове, абхазские каратисты будут готовиться к Чемпионату России, который будет проводиться 18-19 декабря.
Демис Адлейба выразил признательность родительскому комитету Федерации за помощь в организации поездки на международный турнир.
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