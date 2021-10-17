https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/odin-chempion-i-dvoe-prizerov-abkhazskie-karatisty-udachno-vystupili-v-rostove-1035940519.html

Один чемпион и два призера: абхазские каратисты удачно выступили в Ростове

Один чемпион и два призера: абхазские каратисты удачно выступили в Ростове

Международный фестиваль "Кубок Евразия" по котактному жесткому каратэ косики проходит в городе Ростов с 16 по 17 октября. 17.10.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

спорт

каратэ

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СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские каратисты приняли участие в Международном фестивале "Кубок Евразия" по контактному каратэ косики, сказал в интервью Sputnik президент Федерации по косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.Сандро Киут в категории 10-11 лет до 35 килограммов занял третье место, Тимур Бутба среди спортсменов 12-13 лет в абсолютной весовой категории также стал третьим. Эрик Ходжоян – 12-13 лет до 45 килограммов стал обладателям Кубка Евразии.После выступления в Ростове, абхазские каратисты будут готовиться к Чемпионату России, который будет проводиться 18-19 декабря.Демис Адлейба выразил признательность родительскому комитету Федерации за помощь в организации поездки на международный турнир.

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