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Один чемпион и два призера: абхазские каратисты удачно выступили в Ростове
Один чемпион и два призера: абхазские каратисты удачно выступили в Ростове
Международный фестиваль "Кубок Евразия" по котактному жесткому каратэ косики проходит в городе Ростов с 16 по 17 октября. 17.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-17T11:50+0300
2021-10-17T11:50+0300
2021-10-17T11:56+0300
в абхазии
спорт
каратэ
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СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские каратисты приняли участие в Международном фестивале "Кубок Евразия" по контактному каратэ косики, сказал в интервью Sputnik президент Федерации по косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.Сандро Киут в категории 10-11 лет до 35 килограммов занял третье место, Тимур Бутба среди спортсменов 12-13 лет в абсолютной весовой категории также стал третьим. Эрик Ходжоян – 12-13 лет до 45 килограммов стал обладателям Кубка Евразии.После выступления в Ростове, абхазские каратисты будут готовиться к Чемпионату России, который будет проводиться 18-19 декабря.Демис Адлейба выразил признательность родительскому комитету Федерации за помощь в организации поездки на международный турнир.
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MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, каратэ
Один чемпион и два призера: абхазские каратисты удачно выступили в Ростове
11:50 17.10.2021 (обновлено: 11:56 17.10.2021)
Международный фестиваль "Кубок Евразия" по котактному жесткому каратэ косики проходит в городе Ростов с 16 по 17 октября.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские каратисты приняли участие в Международном фестивале "Кубок Евразия" по контактному каратэ косики, сказал в интервью Sputnik президент Федерации по косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.
Сандро Киут в категории 10-11 лет до 35 килограммов занял третье место, Тимур Бутба среди спортсменов 12-13 лет в абсолютной весовой категории также стал третьим. Эрик Ходжоян – 12-13 лет до 45 килограммов стал обладателям Кубка Евразии.
"Мы не в первый раз выступаем на таких турнирах, поэтому мы ожидали такой результат, готовились к соревнованию. Конечно, результат мог быть лучше, но повлияли ограничения, которые были введены, в связи с запретом проведения тренировок. Полноценные тренировки в зале мы начали проводить всего месяц назад", - подчеркнул Адлейба.
После выступления в Ростове, абхазские каратисты будут готовиться к Чемпионату России, который будет проводиться 18-19 декабря.
Демис Адлейба выразил признательность родительскому комитету Федерации за помощь в организации поездки на международный турнир.