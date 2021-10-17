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"Однозначно они герои": интервью с родственниками членов киноэкипажа
"Однозначно они герои": интервью с родственниками членов киноэкипажа
Родственники вернувшихся на Землю членов киноэкипажа поделились своими впечатлениями после приземления аппарата корабля "Ю.А. Гагарин". 17.10.2021, Sputnik Абхазия
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Жена Олега Новицкого рассказала корреспонденту RT о том, какие этапы адаптации к жизни на Земле будут ждать космонавта. Мать режиссера Клима Шипенко — о значимости первого полета в космос с целью съемок художественного фильма. Дети актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко сказали, что теперь тоже мечтают полететь в космос. Сегодня киноэкипаж приземлился в Казахстане. В течение 12 дней на орбите проходили съемки фильма "Вызов". Подробнее смотрите в видео RT.
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видео, россия, мультимедиа, видео

"Однозначно они герои": интервью с родственниками членов киноэкипажа

18:30 17.10.2021
221
© Видео RT
Родственники вернувшихся на Землю членов киноэкипажа поделились своими впечатлениями после приземления аппарата корабля "Ю.А. Гагарин".
Жена Олега Новицкого рассказала корреспонденту RT о том, какие этапы адаптации к жизни на Земле будут ждать космонавта. Мать режиссера Клима Шипенко — о значимости первого полета в космос с целью съемок художественного фильма. Дети актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко сказали, что теперь тоже мечтают полететь в космос.
Сегодня киноэкипаж приземлился в Казахстане. В течение 12 дней на орбите проходили съемки фильма "Вызов".
Подробнее смотрите в видео RT.
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