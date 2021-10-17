https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/odnoznachno-oni-geroi-intervyu-s-rodstvennikami-chlenov-kinoekipazha-1035947628.html

"Однозначно они герои": интервью с родственниками членов киноэкипажа

"Однозначно они герои": интервью с родственниками членов киноэкипажа

Родственники вернувшихся на Землю членов киноэкипажа поделились своими впечатлениями после приземления аппарата корабля "Ю.А. Гагарин". 17.10.2021, Sputnik Абхазия

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Жена Олега Новицкого рассказала корреспонденту RT о том, какие этапы адаптации к жизни на Земле будут ждать космонавта. Мать режиссера Клима Шипенко — о значимости первого полета в космос с целью съемок художественного фильма. Дети актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко сказали, что теперь тоже мечтают полететь в космос. Сегодня киноэкипаж приземлился в Казахстане. В течение 12 дней на орбите проходили съемки фильма "Вызов". Подробнее смотрите в видео RT.

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