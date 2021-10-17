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"Однозначно они герои": интервью с родственниками членов киноэкипажа
"Однозначно они герои": интервью с родственниками членов киноэкипажа
Родственники вернувшихся на Землю членов киноэкипажа поделились своими впечатлениями после приземления аппарата корабля "Ю.А. Гагарин". 17.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-17T18:30+0300
2021-10-17T18:30+0300
2021-10-17T18:30+0300
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Жена Олега Новицкого рассказала корреспонденту RT о том, какие этапы адаптации к жизни на Земле будут ждать космонавта. Мать режиссера Клима Шипенко — о значимости первого полета в космос с целью съемок художественного фильма. Дети актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко сказали, что теперь тоже мечтают полететь в космос. Сегодня киноэкипаж приземлился в Казахстане. В течение 12 дней на орбите проходили съемки фильма "Вызов". Подробнее смотрите в видео RT.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, россия, мультимедиа, видео
"Однозначно они герои": интервью с родственниками членов киноэкипажа
Родственники вернувшихся на Землю членов киноэкипажа поделились своими впечатлениями после приземления аппарата корабля "Ю.А. Гагарин".
Жена Олега Новицкого рассказала корреспонденту RT о том, какие этапы адаптации к жизни на Земле будут ждать космонавта. Мать режиссера Клима Шипенко — о значимости первого полета в космос с целью съемок художественного фильма. Дети актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко сказали, что теперь тоже мечтают полететь в космос.
Сегодня киноэкипаж приземлился в Казахстане. В течение 12 дней на орбите проходили съемки фильма "Вызов".
Подробнее смотрите в видео RT.