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Первый в мире "киноэкипаж" вернулся с МКС на Землю
Первый в мире "киноэкипаж" вернулся с МКС на Землю
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съемок фильма на Международной космической станции в сопровождении... 17.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-17T08:50+0300
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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съемок фильма на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернулись на Землю, сообщает РИА Новости.Экипаж отчалил от МКС в 4.14 мск. В 6.42 мск корабль включил двигательную установку на торможение и начал сход с орбиты. После этого "Союз" разделился на отсеки, а его спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. Вскоре после этого над аппаратом раскрылся основной парашют, а в 7.35 экипаж приземлился в степи Казахстана.После приземления поисковая группа взяла спускаемую капсулу под охрану, затем по очереди из "Союза" помогла выбраться всем трем членам экипажа. После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье. А уже во вторник, 19 октября, "киноэкипаж" даст свою первую послеполетную пресс-конференцию.Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с другим опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Таким образом, они провели в космосе 12 суток. Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Во время космического полета Шипенко выступал в роли оператора. Как рассказывал режиссер, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.По словам режиссера, сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211008/Mukhortov-o-polete-rossiyskogo-kinoekipazha-na-MKS-kosmos-vse-blizhe-1033375014.html
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СУХУМ, 17 окт - Sputnik.
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съемок фильма на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернулись на Землю, сообщает РИА Новости
.
Экипаж отчалил от МКС в 4.14 мск. В 6.42 мск корабль включил двигательную установку на торможение и начал сход с орбиты. После этого "Союз" разделился на отсеки, а его спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. Вскоре после этого над аппаратом раскрылся основной парашют, а в 7.35 экипаж приземлился в степи Казахстана.
После приземления поисковая группа взяла спускаемую капсулу под охрану, затем по очереди из "Союза" помогла выбраться всем трем членам экипажа.
После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье. А уже во вторник, 19 октября, "киноэкипаж" даст свою первую послеполетную пресс-конференцию.
Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с другим опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Таким образом, они провели в космосе 12 суток.
Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Во время космического полета Шипенко выступал в роли оператора. Как рассказывал режиссер, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.
По словам режиссера, сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.