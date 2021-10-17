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Первый в мире "киноэкипаж" вернулся с МКС на Землю
Первый в мире "киноэкипаж" вернулся с МКС на Землю
СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съемок фильма на Международной космической станции в сопровождении... 17.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-17T08:50+0300
2021-10-17T09:05+0300
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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съемок фильма на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернулись на Землю, сообщает РИА Новости.Экипаж отчалил от МКС в 4.14 мск. В 6.42 мск корабль включил двигательную установку на торможение и начал сход с орбиты. После этого "Союз" разделился на отсеки, а его спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. Вскоре после этого над аппаратом раскрылся основной парашют, а в 7.35 экипаж приземлился в степи Казахстана.После приземления поисковая группа взяла спускаемую капсулу под охрану, затем по очереди из "Союза" помогла выбраться всем трем членам экипажа. После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье. А уже во вторник, 19 октября, "киноэкипаж" даст свою первую послеполетную пресс-конференцию.Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с другим опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Таким образом, они провели в космосе 12 суток. Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Во время космического полета Шипенко выступал в роли оператора. Как рассказывал режиссер, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.По словам режиссера, сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211008/Mukhortov-o-polete-rossiyskogo-kinoekipazha-na-MKS-kosmos-vse-blizhe-1033375014.html
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новости, россия, кино, космос, мкс

Первый в мире "киноэкипаж" вернулся с МКС на Землю

08:50 17.10.2021 (обновлено: 09:05 17.10.2021)
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГоскомиссия на Байконуре утвердила первый в мире киноэкипаж к полету на МКС
Госкомиссия на Байконуре утвердила первый в мире киноэкипаж к полету на МКС - Sputnik Абхазия, 1920, 17.10.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
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СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съемок фильма на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернулись на Землю, сообщает РИА Новости.
Экипаж отчалил от МКС в 4.14 мск. В 6.42 мск корабль включил двигательную установку на торможение и начал сход с орбиты. После этого "Союз" разделился на отсеки, а его спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы. Вскоре после этого над аппаратом раскрылся основной парашют, а в 7.35 экипаж приземлился в степи Казахстана.
Мухортов о полете российского киноэкипажа на МКС: космос все ближе - Sputnik Абхазия, 1920, 08.10.2021
Радио
Мухортов о полете российского "киноэкипажа" на МКС: космос все ближе
8 октября, 12:50
48
После приземления поисковая группа взяла спускаемую капсулу под охрану, затем по очереди из "Союза" помогла выбраться всем трем членам экипажа.
После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье. А уже во вторник, 19 октября, "киноэкипаж" даст свою первую послеполетную пресс-конференцию.
Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с другим опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Таким образом, они провели в космосе 12 суток.
Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Во время космического полета Шипенко выступал в роли оператора. Как рассказывал режиссер, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.
По словам режиссера, сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
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