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https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/ritsinskiy-reliktovyy-park-dostoprimechatelnosti-i-marshruty-1035940858.html
Рицинский реликтовый парк: достопримечательности и маршруты
Рицинский реликтовый парк: достопримечательности и маршруты
Рицинский национальный реликтовый парк был создан 17 октября 1996 года на базе заповедника. 17.10.2021, Sputnik Абхазия
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Озеро Рица образовалось в результате землетрясения не больше четырехсот лет назад, оно лежит на высоте 950 метров над уровнем моря. Рицинский национальный парк — это и само озеро Рица, и Голубое озеро, и Гегский водопад, и озера Малая Рица и Мзы, а также минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара. В парк круглый год приезжают туристы, здесь открыто около двух десятков маршрутов, в том числе исторических. Рицу очень любят и местные жители.Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Парк занимает около 40 тысяч гектаров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц. Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную. Леса парка состоят из нескольких видов дуба, граба, бука и других деревьев и кустарников. Наиболее интересен из них реликтовый самшит, который с древнейших времен экспортировался в Европу. Есть мнение, что некоторые части Собора Парижской Богоматери сделаны из этого дерева. Растет самшит очень медленно – по одному миллиметру в год, тонет в воде, занесен в Красную книгу. Более 110 видов птиц зарегистрировали ученые в парке, некоторые из них — беркут, белоголовый сип, сапсан и кавказский тетерев — занесены в Красную книгу как исчезающие виды.
озеро рица
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фото , озеро рица, мультимедиа, фото

Рицинский реликтовый парк: достопримечательности и маршруты

14:51 17.10.2021 (обновлено: 14:52 17.10.2021)
151
Рицинский национальный реликтовый парк был создан 17 октября 1996 года на базе заповедника.
Озеро Рица образовалось в результате землетрясения не больше четырехсот лет назад, оно лежит на высоте 950 метров над уровнем моря. Рицинский национальный парк — это и само озеро Рица, и Голубое озеро, и Гегский водопад, и озера Малая Рица и Мзы, а также минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара.
В парк круглый год приезжают туристы, здесь открыто около двух десятков маршрутов, в том числе исторических. Рицу очень любят и местные жители.
Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Парк занимает около 40 тысяч гектаров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц.
Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную. Леса парка состоят из нескольких видов дуба, граба, бука и других деревьев и кустарников. Наиболее интересен из них реликтовый самшит, который с древнейших времен экспортировался в Европу. Есть мнение, что некоторые части Собора Парижской Богоматери сделаны из этого дерева. Растет самшит очень медленно – по одному миллиметру в год, тонет в воде, занесен в Красную книгу.
Более 110 видов птиц зарегистрировали ученые в парке, некоторые из них — беркут, белоголовый сип, сапсан и кавказский тетерев — занесены в Красную книгу как исчезающие виды.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Рицинский национальный реликтовый парк был создан 17 октября 1996 года на базе заповедника.

Рицинский национальный реликтовый парк был создан 17 октября 1996 года на базе заповедника. - Sputnik Абхазия
1/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Рицинский национальный реликтовый парк был создан 17 октября 1996 года на базе заповедника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

При въезде на территорию парка стоит Контрольно-пропускной пункт.

При въезде на территорию парка стоит Контрольно-пропускной пункт. - Sputnik Абхазия
2/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

При въезде на территорию парка стоит Контрольно-пропускной пункт.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Достопримечательность Абхазии занимает 390 квадратных километров.

Достопримечательность Абхазии занимает 390 квадратных километров. - Sputnik Абхазия
3/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Достопримечательность Абхазии занимает 390 квадратных километров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником.

Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. - Sputnik Абхазия
4/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь удивительно красивая природа и множество животных.

Здесь удивительно красивая природа и множество животных. - Sputnik Абхазия
5/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь удивительно красивая природа и множество животных.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Эти места привлекают и любителей экстремального туризма.

Эти места привлекают и любителей экстремального туризма. - Sputnik Абхазия
6/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Эти места привлекают и любителей экстремального туризма.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Горный пейзаж нацпарка.

Горный пейзаж нацпарка. - Sputnik Абхазия
7/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Горный пейзаж нацпарка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Рицинском парке встречаются и домашние животные, которых сгоняют в альпийские луга летом.

В Рицинском парке встречаются и домашние животные, которых сгоняют в альпийские луга летом. - Sputnik Абхазия
8/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Рицинском парке встречаются и домашние животные, которых сгоняют в альпийские луга летом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь встречаются разнообразные растения и цветы, многие из которых - эндемики.

Здесь встречаются разнообразные растения и цветы, многие из которых - эндемики. - Sputnik Абхазия
9/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь встречаются разнообразные растения и цветы, многие из которых - эндемики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А это Юпшарский каньон.

А это Юпшарский каньон. - Sputnik Абхазия
10/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

А это Юпшарский каньон.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Национальный парк богат водопадами.

Национальный парк богат водопадами. - Sputnik Абхазия
11/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Национальный парк богат водопадами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Холодная и кристально чистая река Бзыбь.

Холодная и кристально чистая река Бзыбь. - Sputnik Абхазия
12/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Холодная и кристально чистая река Бзыбь.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Озеро Рица – излюбленное место туристов.

Озеро Рица – излюбленное место туристов. - Sputnik Абхазия
13/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Озеро Рица – излюбленное место туристов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие делают фотографии на память.

Многие делают фотографии на память. - Sputnik Абхазия
14/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие делают фотографии на память.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ежегодно нацпарк посещают сотни тысяч отдыхающих.

Ежегодно нацпарк посещают сотни тысяч отдыхающих. - Sputnik Абхазия
15/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ежегодно нацпарк посещают сотни тысяч отдыхающих.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Недавно в озере появилась боевая абхазская галера.

Недавно в озере появилась боевая абхазская галера. - Sputnik Абхазия
16/17
© Sputnik / Томас Тхайцук

Недавно в озере появилась боевая абхазская галера.

© Sputnik / Акоп Кущян

Озеро Рица образовалось в результате землетрясения не больше четырехсот лет назад, оно лежит на высоте 950 метров над уровнем моря.

Озеро Рица образовалось в результате землетрясения не больше четырехсот лет назад, оно лежит на высоте 950 метров над уровнем моря. - Sputnik Абхазия
17/17
© Sputnik / Акоп Кущян

Озеро Рица образовалось в результате землетрясения не больше четырехсот лет назад, оно лежит на высоте 950 метров над уровнем моря.

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