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Рицинский реликтовый парк: достопримечательности и маршруты

Рицинский реликтовый парк: достопримечательности и маршруты

Рицинский национальный реликтовый парк был создан 17 октября 1996 года на базе заповедника. 17.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-17T14:51+0300

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в абхазии

фото

озеро рица

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Озеро Рица образовалось в результате землетрясения не больше четырехсот лет назад, оно лежит на высоте 950 метров над уровнем моря. Рицинский национальный парк — это и само озеро Рица, и Голубое озеро, и Гегский водопад, и озера Малая Рица и Мзы, а также минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара. В парк круглый год приезжают туристы, здесь открыто около двух десятков маршрутов, в том числе исторических. Рицу очень любят и местные жители.Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Парк занимает около 40 тысяч гектаров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц. Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную. Леса парка состоят из нескольких видов дуба, граба, бука и других деревьев и кустарников. Наиболее интересен из них реликтовый самшит, который с древнейших времен экспортировался в Европу. Есть мнение, что некоторые части Собора Парижской Богоматери сделаны из этого дерева. Растет самшит очень медленно – по одному миллиметру в год, тонет в воде, занесен в Красную книгу. Более 110 видов птиц зарегистрировали ученые в парке, некоторые из них — беркут, белоголовый сип, сапсан и кавказский тетерев — занесены в Красную книгу как исчезающие виды.

озеро рица

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фото , озеро рица, мультимедиа, фото