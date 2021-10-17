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https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/turisticheskiy-ray-ritsinskomu-natsionalnomu-parku-ispolnilos-25-let-1035939095.html
Туристический рай: Рицинскому национальному парку исполнилось 25 лет
Туристический рай: Рицинскому национальному парку исполнилось 25 лет
Рицинский национальный реликтовый парк был создан 17 октября 1996 года на базе заповедника. Озеро Рица образовалось в результате землетрясения не больше... 17.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-17T10:40+0300
2021-10-17T10:55+0300
в абхазии
туризм
отдых в абхазии
озеро рица
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Рицинский национальный парк — это не только само озеро Рица, к нему относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара.SputnikРекорд посещенийРицинский национальный реликтовый парк традиционно остается одним из самых популярных туристических направлений в Абхазии. Большинство отдыхающих в первую очередь стремятся попасть именно туда. В этом году, был установлен рекорд – к началу октября Рицу посетили 600 000 человек - это самый большой показатель с в 2000 года, когда въезд на территорию нацпарка стал платным.Туристический объект приносит немалый доход республике – с каждого купленного билета на въезд 100 рублей уходит в бюджет Гудаутского района. В этом году в бюджет района было уже направлено более 60 миллионов рублей.Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Парк занимает 390 квадратных километров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц. Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.Леса парка состоят из нескольких видов дуба, граба, бука и других деревьев и кустарников.Наиболее интересен из них реликтовый самшит, который с древнейших времен экспортировался в Европу. Есть мнение, что некоторые части Собора Парижской Богоматери сделаны из этого дерева. Растет самшит очень медленно – по одному миллиметру в год, тонет в воде, занесен в Красную книгу.Более 110 видов птиц зарегистрировали ученые в парке, некоторые из них — беркут, белоголовый сип, сапсан и кавказский тетерев — занесены в Красную книгу как исчезающие виды.Озеро из дистиллированной водыО происхождении самого озера Рица рассказала Sputnik руководитель экологической экспедиции, завкафедрой природообустройства и водопользования Приволжского (Казанского) федерального университета, доктор биологических наук, профессор Нафиса Мингазова. По ее словам, Рица — озеро молодое, тектонического происхождения. Образовалось оно в результате землетрясения не больше четырехсот лет назад. Это подтверждают и легенды. Когда в народе живут предания о происхождении природного объекта, скорее всего, он образовался на памяти нескольких поколений. Кроме того, слой глубинного ила — 10-15 сантиметров, что подтверждает молодость водоема.По словам ученых, Рица им интересна по нескольким параметрам. Прозрачность озера – десять метров. Это редко бывает с пресными озерами. Самое прозрачное в мире – Саргассово море (60 метров), континентальные же водоемы обычно обладают прозрачностью от десяти сантиметров до трех метров, из-за того что в них цветут водоросли и влияют на прозрачность и цвет воды.Кроме того, интересна минерализация Рицы – 50 миллиграммов солей на кубический метр воды. Для равнинных озер Абхазии этот показатель обычно 250-400 миллиграммов, для пещерных рек и озер – 100-200 миллиграммов. Вода Рицы – практически дистиллят. На глубине Рицы были найдены грязи, обладающие, предположительно, косметическим эффектом.Озеро лежит на высоте 950 метров над уровнем моря, его площадь — 1, 49 квадратных километров, максимальная глубина – 101 метр. Во время таяния снега и сезона дождей высота в озере поднимается до двух метров, а длина увеличивается до двух тысяч метров.Впадающие в Рицу реки в основном горные, но, несмотря на это, в летнее время верхний слой воды в озере прогревается до +20°С, на дне он падает до +5°С.Чтобы увидеть все красоты Рицинского национального парка — озеро Рица, Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара, — сюда круглый год ездят туристы, и существует 15 туристических маршрутов.В 2018 году в Рицинском парке был также открыт новый туристический маршрут к историческим дольменам, расположенным на территории заповедника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210806/Dorogi-zony-otdykha-i-opolzen-chto-izmenilos-na-Ritse-1032991062.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210816/Boevaya-galera-traditsionnoe-abkhazskoe-sudno-na-Ritse-1033046429.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20150920/1015732297.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20190903/Okhota-na-belogo-khischnika-sportivnaya-rybalka-na-ozere-Ritsa-1028322104.html
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туризм, отдых в абхазии, озеро рица

Туристический рай: Рицинскому национальному парку исполнилось 25 лет

10:40 17.10.2021 (обновлено: 10:55 17.10.2021)
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© Sputnik / Томас ТхайцукРицинский реликтовый национальный парк Абхазии
Рицинский реликтовый национальный парк Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Рицинский национальный реликтовый парк был создан 17 октября 1996 года на базе заповедника. Озеро Рица образовалось в результате землетрясения не больше четырехсот лет назад, оно лежит на высоте 950 метров над уровнем моря.
Рицинский национальный парк — это не только само озеро Рица, к нему относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара.
Sputnik

Рекорд посещений

Рицинский национальный реликтовый парк традиционно остается одним из самых популярных туристических направлений в Абхазии. Большинство отдыхающих в первую очередь стремятся попасть именно туда. В этом году, был установлен рекорд – к началу октября Рицу посетили 600 000 человек - это самый большой показатель с в 2000 года, когда въезд на территорию нацпарка стал платным.
Туристический объект приносит немалый доход республике – с каждого купленного билета на въезд 100 рублей уходит в бюджет Гудаутского района. В этом году в бюджет района было уже направлено более 60 миллионов рублей.
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Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Парк занимает 390 квадратных километров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц. Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.
Леса парка состоят из нескольких видов дуба, граба, бука и других деревьев и кустарников.
Наиболее интересен из них реликтовый самшит, который с древнейших времен экспортировался в Европу. Есть мнение, что некоторые части Собора Парижской Богоматери сделаны из этого дерева. Растет самшит очень медленно – по одному миллиметру в год, тонет в воде, занесен в Красную книгу.
Более 110 видов птиц зарегистрировали ученые в парке, некоторые из них — беркут, белоголовый сип, сапсан и кавказский тетерев — занесены в Красную книгу как исчезающие виды.

Озеро из дистиллированной воды

О происхождении самого озера Рица рассказала Sputnik руководитель экологической экспедиции, завкафедрой природообустройства и водопользования Приволжского (Казанского) федерального университета, доктор биологических наук, профессор Нафиса Мингазова.
По ее словам, Рица — озеро молодое, тектонического происхождения. Образовалось оно в результате землетрясения не больше четырехсот лет назад. Это подтверждают и легенды. Когда в народе живут предания о происхождении природного объекта, скорее всего, он образовался на памяти нескольких поколений. Кроме того, слой глубинного ила — 10-15 сантиметров, что подтверждает молодость водоема.
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По словам ученых, Рица им интересна по нескольким параметрам. Прозрачность озера – десять метров. Это редко бывает с пресными озерами. Самое прозрачное в мире – Саргассово море (60 метров), континентальные же водоемы обычно обладают прозрачностью от десяти сантиметров до трех метров, из-за того что в них цветут водоросли и влияют на прозрачность и цвет воды.
Кроме того, интересна минерализация Рицы – 50 миллиграммов солей на кубический метр воды. Для равнинных озер Абхазии этот показатель обычно 250-400 миллиграммов, для пещерных рек и озер – 100-200 миллиграммов. Вода Рицы – практически дистиллят. На глубине Рицы были найдены грязи, обладающие, предположительно, косметическим эффектом.
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Озеро лежит на высоте 950 метров над уровнем моря, его площадь — 1, 49 квадратных километров, максимальная глубина – 101 метр. Во время таяния снега и сезона дождей высота в озере поднимается до двух метров, а длина увеличивается до двух тысяч метров.
Впадающие в Рицу реки в основном горные, но, несмотря на это, в летнее время верхний слой воды в озере прогревается до +20°С, на дне он падает до +5°С.
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Чтобы увидеть все красоты Рицинского национального парка — озеро Рица, Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара, — сюда круглый год ездят туристы, и существует 15 туристических маршрутов.
В 2018 году в Рицинском парке был также открыт новый туристический маршрут к историческим дольменам, расположенным на территории заповедника.
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