https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/v-sochi-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-vozmozhnykh-smerchey-1035948476.html

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за возможных смерчей

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за возможных смерчей

Метеорологи предупредили об опасности формирования смерчей над Черным морем в начале новой недели. 17.10.2021, Sputnik Абхазия

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россия

черное море

смерч

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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за возможных смерчей на участке Магри-Веселое до 19 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Сильные ливни в Сочи в начале октября спровоцировали оползень, разрушивший 20 жилых коттеджей в поселке Сергей-Поле и участок федеральной трассы А-147.

россия

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, черное море, смерч