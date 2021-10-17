Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/v-sochi-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-vozmozhnykh-smerchey-1035948476.html
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за возможных смерчей
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за возможных смерчей
Метеорологи предупредили об опасности формирования смерчей над Черным морем в начале новой недели. 17.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-17T20:18+0300
2021-10-17T20:18+0300
россия
черное море
смерч
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/11/1035948402_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5bfa359369c0d538738788c06238b3d1.jpg
СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за возможных смерчей на участке Магри-Веселое до 19 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Сильные ливни в Сочи в начале октября спровоцировали оползень, разрушивший 20 жилых коттеджей в поселке Сергей-Поле и участок федеральной трассы А-147.
россия
черное море
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/11/1035948402_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fffc4e40056f4c3823a793aac44d78b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, черное море, смерч

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за возможных смерчей

20:18 17.10.2021
400
© AFP 2021 / RAYMOND ROIGМорские волны обрушились на пирс Порт-Вендрес во время шторма Глория
Морские волны обрушились на пирс Порт-Вендрес во время шторма Глория - Sputnik Абхазия, 1920, 17.10.2021
© AFP 2021 / RAYMOND ROIG
Метеорологи предупредили об опасности формирования смерчей над Черным морем в начале новой недели.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за возможных смерчей на участке Магри-Веселое до 19 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

"По данным Росгидромета: утром, днем и до конца суток 18 октября, а также в течение суток 19 октября 2021 г. на участке Магри-Веселое (МО г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над Черным морем", - отмечается в сообщении.

Сильные ливни в Сочи в начале октября спровоцировали оползень, разрушивший 20 жилых коттеджей в поселке Сергей-Поле и участок федеральной трассы А-147.
000000
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:18В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за возможных смерчей
19:44Дополнительное время: Голандзия о развитии коневодства в Абхазии
19:02Абхазские лошади заняли призовые места на скачках в честь закрытия сезона
18:30"Однозначно они герои": интервью с родственниками членов киноэкипажа
18:17Sputnik недели: рабочие встречи президента и тревоги премьера
17:10ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
16:45За Байденом стоят другие: кто на самом деле управляет Америкой
15:47Воду отключили в большей части Сухума из-за продолжающегося ремонта на 4 Марта
15:34Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 октября
14:51Рицинский реликтовый парк: достопримечательности и маршруты
14:30Когда Черное море было озером: ученые доказали реальность Всемирного потопа
13:48В России выявили наибольшее с начала пандемии число случаев COVID-19
13:22Ершов. Можно ли в 19 лет написать "Конька-Горбунка"?
12:21Ценности на вывоз: как предметы культурного наследия оказываются за границей
11:50Один чемпион и два призера: абхазские каратисты удачно выступили в Ростове
11:01Как научить детей обращаться с деньгами (если у самого с этим проблемы)?
10:40Туристический рай: Рицинскому национальному парку исполнилось 25 лет
10:02Если у вас есть отец, вы расист
09:17Как продвинуть видео в соцсетях: SputnikPro поделился секретами с журналистами
08:50Первый в мире "киноэкипаж" вернулся с МКС на Землю