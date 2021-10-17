https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/v-sochi-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-vozmozhnykh-smerchey-1035948476.html
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за возможных смерчей
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за возможных смерчей
Метеорологи предупредили об опасности формирования смерчей над Черным морем в начале новой недели. 17.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-17T20:18+0300
2021-10-17T20:18+0300
2021-10-17T20:18+0300
россия
черное море
смерч
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СУХУМ, 17 окт – Sputnik. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за возможных смерчей на участке Магри-Веселое до 19 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Сильные ливни в Сочи в начале октября спровоцировали оползень, разрушивший 20 жилых коттеджей в поселке Сергей-Поле и участок федеральной трассы А-147.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, черное море, смерч
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за возможных смерчей
Метеорологи предупредили об опасности формирования смерчей над Черным морем в начале новой недели.
СУХУМ, 17 окт – Sputnik.
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за возможных смерчей на участке Магри-Веселое до 19 октября, сообщает РИА Новости
со ссылкой на ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"По данным Росгидромета: утром, днем и до конца суток 18 октября, а также в течение суток 19 октября 2021 г. на участке Магри-Веселое (МО г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над Черным морем", - отмечается в сообщении.
Сильные ливни в Сочи в начале октября спровоцировали оползень, разрушивший 20 жилых коттеджей в поселке Сергей-Поле и участок федеральной трассы А-147.