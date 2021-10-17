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ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
Почему так ценится винил, снятый с производства из-за ошибок? Президент Клуба филофонистов Константин Лаптев — о бессмертии винила и его популярности. 17.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-17T17:10+0300
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2021-10-17T17:10+0300
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ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
Как искали зарубежные пластинки в СССР? Почему современные исполнители до сих пор выпускают альбомы на виниле? Как выбрать проигрыватель и ухаживать за пластинками? Партнер эпизода - Просто кредитная карта. Подробные условия обслуживания по карте читайте на сайте Ситибанка.Слушайте подкасты РИА Новости.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, подкасты, аудио
ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
Почему так ценится винил, снятый с производства из-за ошибок? Президент Клуба филофонистов Константин Лаптев — о бессмертии винила и его популярности.
Как искали зарубежные пластинки в СССР? Почему современные исполнители до сих пор выпускают альбомы на виниле? Как выбрать проигрыватель и ухаживать за пластинками?
Партнер эпизода - Просто кредитная карта. Подробные условия обслуживания по карте читайте на сайте Ситибанка
.