https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/yasnoponyatno-zachem-pokupat-i-slushat-vinil-v-21-veke-1035926758.html

ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?

ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?

Почему так ценится винил, снятый с производства из-за ошибок? Президент Клуба филофонистов Константин Лаптев — о бессмертии винила и его популярности. 17.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-17T17:10+0300

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ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке? ЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?

Как искали зарубежные пластинки в СССР? Почему современные исполнители до сих пор выпускают альбомы на виниле? Как выбрать проигрыватель и ухаживать за пластинками? Партнер эпизода - Просто кредитная карта. Подробные условия обслуживания по карте читайте на сайте Ситибанка.Слушайте подкасты РИА Новости.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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