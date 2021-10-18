https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/arkheolog-schastnyy-o-raskopkakh-v-kodorskoy-kreposti-bogaty-nakhodkami--1035956260.html

Археолог Счастный о раскопках в Кодорской крепости: богаты находками

Археолог Счастный о раскопках в Кодорской крепости: богаты находками

О раскопках в Кодорской крепости и особенностях сооружения в эфире радио Sputnik рассказал сотрудник Абхазского государственного музея, археолог Дмитрий... 18.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-18T20:20+0300

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Счастный о раскопках в Кодорской крепости: богаты находками Счастный о раскопках в Кодорской крепости: богаты находками

В рамках ежегодных исследований Абхазского института гуманитарных исследований впервые проходят раскопки в Кодорской крепости."То, что нас привело к раскопкам в Кодорской крепости, так это ее схожесть с памятником Великой Абхазской стены. Для своего времени они однотипные, булыжная кладка на известковом растворе. Местами в этом растворе встречается битая керамика, тоже характерный признак. Она по кладке похожа на замок Баграта. Главная ее особенность в том, что она собрана из булыжников. Пока никаких прослоек в стенах мы не нашли, но мы до основания стен не дошли, может, что-то и обнаружится", – отметил Счастный.Археолог напомнил и о проблеме разрушения памятника культурного наследия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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