https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/arkheolog-schastnyy-o-raskopkakh-v-kodorskoy-kreposti-bogaty-nakhodkami--1035956260.html
Археолог Счастный о раскопках в Кодорской крепости: богаты находками
Археолог Счастный о раскопках в Кодорской крепости: богаты находками
О раскопках в Кодорской крепости и особенностях сооружения в эфире радио Sputnik рассказал сотрудник Абхазского государственного музея, археолог Дмитрий... 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T20:20+0300
2021-10-18T20:20+0300
2021-10-18T20:20+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/12/1035956417_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_c8d7859f212728754cc65a607dd66ed4.jpg
Счастный о раскопках в Кодорской крепости: богаты находками
Счастный о раскопках в Кодорской крепости: богаты находками
В рамках ежегодных исследований Абхазского института гуманитарных исследований впервые проходят раскопки в Кодорской крепости."То, что нас привело к раскопкам в Кодорской крепости, так это ее схожесть с памятником Великой Абхазской стены. Для своего времени они однотипные, булыжная кладка на известковом растворе. Местами в этом растворе встречается битая керамика, тоже характерный признак. Она по кладке похожа на замок Баграта. Главная ее особенность в том, что она собрана из булыжников. Пока никаких прослоек в стенах мы не нашли, но мы до основания стен не дошли, может, что-то и обнаружится", – отметил Счастный.Археолог напомнил и о проблеме разрушения памятника культурного наследия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/12/1035956417_97:0:1874:1333_1920x0_80_0_0_f7ac70b00f899d65a6f348759962e3f7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, аудио
Археолог Счастный о раскопках в Кодорской крепости: богаты находками
О раскопках в Кодорской крепости и особенностях сооружения в эфире радио Sputnik рассказал сотрудник Абхазского государственного музея, археолог Дмитрий Счастный.
В рамках ежегодных исследований Абхазского института гуманитарных исследований впервые проходят раскопки в Кодорской крепости.
"То, что нас привело к раскопкам в Кодорской крепости, так это ее схожесть с памятником Великой Абхазской стены. Для своего времени они однотипные, булыжная кладка на известковом растворе. Местами в этом растворе встречается битая керамика, тоже характерный признак. Она по кладке похожа на замок Баграта. Главная ее особенность в том, что она собрана из булыжников. Пока никаких прослоек в стенах мы не нашли, но мы до основания стен не дошли, может, что-то и обнаружится", – отметил Счастный.
Археолог напомнил и о проблеме разрушения памятника культурного наследия.
"Крепость находится на краю обрыва. Обрыв над рекой Кодор высотой 40 метров. Некоторое время назад проводились укрепительные работы берега по инициативе департамента охраны историко-культурного наследия, привлекалась техника, и русло удалось отвести от обрыва. Тем не менее в последнюю нашу поездку, не доезжая до крепости, обнаружили, что часть дороги обвалилась в этот обрыв, и крепость тоже, неизвестно, сколько она простоит", – сказал Счастный.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.