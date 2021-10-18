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Археолог Счастный о раскопках в Кодорской крепости: богаты находками
Археолог Счастный о раскопках в Кодорской крепости: богаты находками
О раскопках в Кодорской крепости и особенностях сооружения в эфире радио Sputnik рассказал сотрудник Абхазского государственного музея, археолог Дмитрий... 18.10.2021, Sputnik Абхазия
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Счастный о раскопках в Кодорской крепости: богаты находками
Счастный о раскопках в Кодорской крепости: богаты находками
В рамках ежегодных исследований Абхазского института гуманитарных исследований впервые проходят раскопки в Кодорской крепости."То, что нас привело к раскопкам в Кодорской крепости, так это ее схожесть с памятником Великой Абхазской стены. Для своего времени они однотипные, булыжная кладка на известковом растворе. Местами в этом растворе встречается битая керамика, тоже характерный признак. Она по кладке похожа на замок Баграта. Главная ее особенность в том, что она собрана из булыжников. Пока никаких прослоек в стенах мы не нашли, но мы до основания стен не дошли, может, что-то и обнаружится", – отметил Счастный.Археолог напомнил и о проблеме разрушения памятника культурного наследия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Археолог Счастный о раскопках в Кодорской крепости: богаты находками

20:20 18.10.2021
433
Радио
Счастный о раскопках в Кодорской крепости: богаты находками
О раскопках в Кодорской крепости и особенностях сооружения в эфире радио Sputnik рассказал сотрудник Абхазского государственного музея, археолог Дмитрий Счастный.
В рамках ежегодных исследований Абхазского института гуманитарных исследований впервые проходят раскопки в Кодорской крепости.
"То, что нас привело к раскопкам в Кодорской крепости, так это ее схожесть с памятником Великой Абхазской стены. Для своего времени они однотипные, булыжная кладка на известковом растворе. Местами в этом растворе встречается битая керамика, тоже характерный признак. Она по кладке похожа на замок Баграта. Главная ее особенность в том, что она собрана из булыжников. Пока никаких прослоек в стенах мы не нашли, но мы до основания стен не дошли, может, что-то и обнаружится", – отметил Счастный.
Археолог напомнил и о проблеме разрушения памятника культурного наследия.

"Крепость находится на краю обрыва. Обрыв над рекой Кодор высотой 40 метров. Некоторое время назад проводились укрепительные работы берега по инициативе департамента охраны историко-культурного наследия, привлекалась техника, и русло удалось отвести от обрыва. Тем не менее в последнюю нашу поездку, не доезжая до крепости, обнаружили, что часть дороги обвалилась в этот обрыв, и крепость тоже, неизвестно, сколько она простоит", – сказал Счастный.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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