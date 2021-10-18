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АТОР: Абхазия может оттянуть часть туристов из Сочи
АТОР: Абхазия может оттянуть часть туристов из Сочи
По мнению большинства туроператоров, очень мягкие, по сравнению с российским курортом, условия заселения в Абхазии могут оттянуть в среднем и бюджетном... 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T11:00+0300
2021-10-18T11:00+0300
2021-10-18T12:29+0300
в абхазии
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туризм
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. По мнению большинства экспертов, опрошенных Ассоциацией туроператоров России, Абхазия может оттянуть часть туристов из Сочи на ближайших ноябрьских праздниках, об этом сообщается на сайте АТОР.По мнению большинства туроператоров, это обстоятельство позволит Абхазии оттянуть в среднем и бюджетном сегменте часть туристов, которые планировали отдых в период ноябрьских праздников в Адлере или Сочи.По оценкам экспертов туристического рынка, в сравнении с летним сезоном 2021 года цены на размещении в Абхазии снизились на 15-30%."При этом отдых в Абхазии на ноябрьские даты обойдется на 15-20% дешевле, чем в схожих объектах размещения в Сочи", – сообщает АТОР со ссылкой на данные туроператоров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210929/Abkhaziya-stala-samym-deshevym-napravleniem-dlya-otdykha-v-oktyabre--1033305697.html
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отдых в абхазии, туризм
АТОР: Абхазия может оттянуть часть туристов из Сочи
11:00 18.10.2021 (обновлено: 12:29 18.10.2021)
По мнению большинства туроператоров, очень мягкие, по сравнению с российским курортом, условия заселения в Абхазии могут оттянуть в среднем и бюджетном сегменте часть туристов, которые планировали отдых в период ноябрьских праздников в Адлере или Сочи.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik.
По мнению большинства экспертов, опрошенных Ассоциацией туроператоров России, Абхазия может оттянуть часть туристов из Сочи на ближайших ноябрьских праздниках, об этом сообщается на сайте АТОР
.
Основной причиной тому могут стать мягкие правила въезда в Абхазию для граждан РФ, которым не нужен сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. В соседнем же Краснодарском крае заселиться в отель можно только с прививочным сертификатом или справкой о перенесенном коронавирусе.
По мнению большинства туроператоров, это обстоятельство позволит Абхазии оттянуть в среднем и бюджетном сегменте часть туристов, которые планировали отдых в период ноябрьских праздников в Адлере или Сочи.
По оценкам экспертов туристического рынка, в сравнении с летним сезоном 2021 года цены на размещении в Абхазии снизились на 15-30%.
"При этом отдых в Абхазии на ноябрьские даты обойдется на 15-20% дешевле, чем в схожих объектах размещения в Сочи", – сообщает АТОР со ссылкой на данные туроператоров.