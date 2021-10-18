https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/assotsiatsiya-turoperatorov-rossii-abkhaziya-mozhet-ottyanut-chast-turistov-iz-sochi-1035953371.html

АТОР: Абхазия может оттянуть часть туристов из Сочи

АТОР: Абхазия может оттянуть часть туристов из Сочи

По мнению большинства туроператоров, очень мягкие, по сравнению с российским курортом, условия заселения в Абхазии могут оттянуть в среднем и бюджетном... 18.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-18T11:00+0300

2021-10-18T11:00+0300

2021-10-18T12:29+0300

в абхазии

отдых в абхазии

туризм

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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. По мнению большинства экспертов, опрошенных Ассоциацией туроператоров России, Абхазия может оттянуть часть туристов из Сочи на ближайших ноябрьских праздниках, об этом сообщается на сайте АТОР.По мнению большинства туроператоров, это обстоятельство позволит Абхазии оттянуть в среднем и бюджетном сегменте часть туристов, которые планировали отдых в период ноябрьских праздников в Адлере или Сочи.По оценкам экспертов туристического рынка, в сравнении с летним сезоном 2021 года цены на размещении в Абхазии снизились на 15-30%."При этом отдых в Абхазии на ноябрьские даты обойдется на 15-20% дешевле, чем в схожих объектах размещения в Сочи", – сообщает АТОР со ссылкой на данные туроператоров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210929/Abkhaziya-stala-samym-deshevym-napravleniem-dlya-otdykha-v-oktyabre--1033305697.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Gagra-voshla-v-desyatku-populyarnykh-napravleniy-otdykha-v-nizkiy-sezon-1033392119.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых в абхазии, туризм