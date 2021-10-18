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Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии
Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии
Авария на линии случилась вечером 18 октября и оставила без подачи электроэнергии два района и часть столицы Абхазии. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T21:48+0300
2021-10-18T21:48+0300
2021-10-18T21:52+0300
в абхазии
электричество
проблемы энергетической отрасли в абхазии
новости
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Аварийное отключение воздушной линии "Шешелети-1" оставило без света Очамчырский, Гулрыпшский районы, а также часть Сухума, сообщает "Черноморэнерго".Энергетики выясняют причины случившегося. В ликвидации аварии задействованы соответствующие службы "Черноморэнерго".
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
электричество, проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости
Часть Абхазии осталась без света из-за аварии на линии
21:48 18.10.2021 (обновлено: 21:52 18.10.2021)
Авария на линии случилась вечером 18 октября и оставила без подачи электроэнергии два района и часть столицы Абхазии.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik.
Аварийное отключение воздушной линии "Шешелети-1" оставило без света Очамчырский, Гулрыпшский районы, а также часть Сухума, сообщает
"Черноморэнерго".
Энергетики выясняют причины случившегося.
В ликвидации аварии задействованы соответствующие службы "Черноморэнерго".