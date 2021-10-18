https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/chastnyy-dom-zagorelsya-v-poselke-bzyb-gagrskogo-rayona-1035954858.html

Произошел пожар в частном доме в поселке Бзыбь

Произошел пожар в частном доме в поселке Бзыбь

Пожар тушили четыре пожарных расчета, его причины устанавливаются. 18.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-18T13:05+0300

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Частный дом по улице Ашхаруа в поселке Бзыбь Гагрского района загорелся вечером 17 октября, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 20 часов 35 минут. Пожар тушили четыре пожарных расчета, уточняется в сообщении. Сгорел второй этаж дома. Причины пожара устанавливаются.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, события