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Произошел пожар в частном доме в поселке Бзыбь
Произошел пожар в частном доме в поселке Бзыбь
Пожар тушили четыре пожарных расчета, его причины устанавливаются. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T13:05+0300
2021-10-18T13:05+0300
2021-10-18T13:18+0300
в абхазии
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Частный дом по улице Ашхаруа в поселке Бзыбь Гагрского района загорелся вечером 17 октября, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 20 часов 35 минут. Пожар тушили четыре пожарных расчета, уточняется в сообщении. Сгорел второй этаж дома. Причины пожара устанавливаются.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, события
Произошел пожар в частном доме в поселке Бзыбь
13:05 18.10.2021 (обновлено: 13:18 18.10.2021)
Пожар тушили четыре пожарных расчета, его причины устанавливаются.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik.
Частный дом по улице Ашхаруа в поселке Бзыбь Гагрского района загорелся вечером 17 октября, сообщает
пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 20 часов 35 минут. Пожар тушили четыре пожарных расчета, уточняется в сообщении.
Сгорел второй этаж дома. Причины пожара устанавливаются.