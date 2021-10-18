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Произошел пожар в частном доме в поселке Бзыбь
Произошел пожар в частном доме в поселке Бзыбь
Пожар тушили четыре пожарных расчета, его причины устанавливаются. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Частный дом по улице Ашхаруа в поселке Бзыбь Гагрского района загорелся вечером 17 октября, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 20 часов 35 минут. Пожар тушили четыре пожарных расчета, уточняется в сообщении. Сгорел второй этаж дома. Причины пожара устанавливаются.
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Произошел пожар в частном доме в поселке Бзыбь

13:05 18.10.2021 (обновлено: 13:18 18.10.2021)
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© Foto / facebook / МЧС АбхазииЗагоревшийся частный дом по улице Ашхаруа
Загоревшийся частный дом по улице Ашхаруа - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
© Foto / facebook / МЧС Абхазии
Пожар тушили четыре пожарных расчета, его причины устанавливаются.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Частный дом по улице Ашхаруа в поселке Бзыбь Гагрского района загорелся вечером 17 октября, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.
© Foto / facebook / МЧС АбхазииЗагоревшийся частный дом по улице Ашхаруа
Загоревшийся частный дом по улице Ашхаруа - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
Загоревшийся частный дом по улице Ашхаруа
© Foto / facebook / МЧС Абхазии
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 20 часов 35 минут. Пожар тушили четыре пожарных расчета, уточняется в сообщении.
Сгорел второй этаж дома. Причины пожара устанавливаются.
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