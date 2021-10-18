Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/dvizhenie-na-doroge-sochi---dzhubga-ostanovleno-iz-za-avarii-s-gazovozom-1035954633.html
Движение на дороге Сочи - Джубга остановлено из-за аварии с газовозом
Движение на дороге Сочи - Джубга остановлено из-за аварии с газовозом
Дорожные службы сообщили, что произошла разгерметизация цистерны, что может стать причиной взрыва газовоза. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T12:44+0300
2021-10-18T12:59+0300
россия
события
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/12/1035954610_0:314:2175:1537_1920x0_80_0_0_8c128ad63cee6e9a9866466b8c552664.jpg
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Движение на федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи остановлено из-за угрозы взрыва после столкновения легкового автомобиля с газовозом, сообщает пресс-служба ФГБУ Упрдор "Черноморье".Уточняется, что сейчас движение на подъезде к месту ДТП остановлено в обоих направлениях: в центр и на Джубгу. К работе привлекаются экстренные службы. В пресс-службе ГИБДД города Сочи отметили, что в ходе проверочных мероприятий выяснилось, что автомобиль не столкнулся с легковушкой, цистерну занесло в сторону.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/12/1035954610_0:110:2175:1741_1920x0_80_0_0_c1294a417e06a709008b4af3c30f1193.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, события

Движение на дороге Сочи - Джубга остановлено из-за аварии с газовозом

12:44 18.10.2021 (обновлено: 12:59 18.10.2021)
223
© Foto / УПРДОР "Черномомрье"ДТП с газовозом
ДТП с газовозом - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
© Foto / УПРДОР "Черномомрье"
Дорожные службы сообщили, что произошла разгерметизация цистерны, что может стать причиной взрыва газовоза.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Движение на федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи остановлено из-за угрозы взрыва после столкновения легкового автомобиля с газовозом, сообщает пресс-служба ФГБУ Упрдор "Черноморье".

"В районе санатория "Белые ночи" (км 159+200, А-147 Джубга - Сочи, близ микрорайона Лоо Лазаревского района Сочи) произошло ДТП с газовозом (пропан): автомобиль занесло при входе в поворот, произошла разгерметизация цистерны. Существует угроза взрыва", – говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас движение на подъезде к месту ДТП остановлено в обоих направлениях: в центр и на Джубгу. К работе привлекаются экстренные службы. В пресс-службе ГИБДД города Сочи отметили, что в ходе проверочных мероприятий выяснилось, что автомобиль не столкнулся с легковушкой, цистерну занесло в сторону.
010000
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:30Движение в Сочи на месте аварии с участием газовоза восстановлено
13:05Произошел пожар в частном доме в поселке Бзыбь
12:44Движение на дороге Сочи - Джубга остановлено из-за аварии с газовозом
11:52В России зафиксировали новый антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки
11:05Юсуфов рассказал, насколько эффективна блокировка VPN в борьбе с майнингом
11:00АТОР: Абхазия может оттянуть часть туристов из Сочи
10:35Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло у побережья Тайваня
10:00"Поражение более 100 процентов": рассказ выжившего после ИВЛ при COVID-19
09:10Против России готовят экотеррористов
08:35Шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью
ВчераВ Сочи объявили экстренное предупреждение из-за возможных смерчей
ВчераДополнительное время: Голандзия об успехах в конном спорте
ВчераАбхазские лошади заняли призовые места на скачках в честь закрытия сезона
Вчера"Однозначно они герои": интервью с родственниками членов киноэкипажа
ВчераSputnik недели: рабочие встречи президента и тревоги премьера
ВчераЯсноПонятно. Зачем покупать и слушать винил в 21 веке?
ВчераЗа Байденом стоят другие: кто на самом деле управляет Америкой
ВчераВоду отключили в большей части Сухума из-за продолжающегося ремонта на 4 Марта
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 октября
ВчераРицинский реликтовый парк: достопримечательности и маршруты