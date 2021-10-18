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Движение на дороге Сочи - Джубга остановлено из-за аварии с газовозом
Движение на дороге Сочи - Джубга остановлено из-за аварии с газовозом
Дорожные службы сообщили, что произошла разгерметизация цистерны, что может стать причиной взрыва газовоза. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T12:44+0300
2021-10-18T12:44+0300
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Движение на федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи остановлено из-за угрозы взрыва после столкновения легкового автомобиля с газовозом, сообщает пресс-служба ФГБУ Упрдор "Черноморье".Уточняется, что сейчас движение на подъезде к месту ДТП остановлено в обоих направлениях: в центр и на Джубгу. К работе привлекаются экстренные службы. В пресс-службе ГИБДД города Сочи отметили, что в ходе проверочных мероприятий выяснилось, что автомобиль не столкнулся с легковушкой, цистерну занесло в сторону.
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россия, события
Движение на дороге Сочи - Джубга остановлено из-за аварии с газовозом
12:44 18.10.2021 (обновлено: 12:59 18.10.2021)
Дорожные службы сообщили, что произошла разгерметизация цистерны, что может стать причиной взрыва газовоза.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Движение на федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи остановлено из-за угрозы взрыва после столкновения легкового автомобиля с газовозом, сообщает пресс-служба ФГБУ Упрдор "Черноморье".
"В районе санатория "Белые ночи" (км 159+200, А-147 Джубга - Сочи, близ микрорайона Лоо Лазаревского района Сочи) произошло ДТП с газовозом (пропан): автомобиль занесло при входе в поворот, произошла разгерметизация цистерны. Существует угроза взрыва", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас движение на подъезде к месту ДТП остановлено в обоих направлениях: в центр и на Джубгу. К работе привлекаются экстренные службы. В пресс-службе ГИБДД города Сочи отметили, что в ходе проверочных мероприятий выяснилось, что автомобиль не столкнулся с легковушкой, цистерну занесло в сторону.