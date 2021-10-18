https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/dvizhenie-na-doroge-sochi---dzhubga-ostanovleno-iz-za-avarii-s-gazovozom-1035954633.html

Движение на дороге Сочи - Джубга остановлено из-за аварии с газовозом

Движение на дороге Сочи - Джубга остановлено из-за аварии с газовозом

Дорожные службы сообщили, что произошла разгерметизация цистерны, что может стать причиной взрыва газовоза. 18.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-18T12:44+0300

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россия

события

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Движение на федеральной трассе А-147 Джубга – Сочи остановлено из-за угрозы взрыва после столкновения легкового автомобиля с газовозом, сообщает пресс-служба ФГБУ Упрдор "Черноморье".Уточняется, что сейчас движение на подъезде к месту ДТП остановлено в обоих направлениях: в центр и на Джубгу. К работе привлекаются экстренные службы. В пресс-службе ГИБДД города Сочи отметили, что в ходе проверочных мероприятий выяснилось, что автомобиль не столкнулся с легковушкой, цистерну занесло в сторону.

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россия, события