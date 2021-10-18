https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/okolo-trekh-tysyach-passazhirov-bylo-perevezeno-po-edinomu-biletu-v-abkhaziyu-v-2021-godu-1035956848.html

Около трех тысяч пассажиров было перевезено по "Единому билету" в Абхазию в 2021 году

Около трех тысяч пассажиров было перевезено по "Единому билету" в Абхазию в 2021 году

Перевозки по "Единому билету" из России в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум – начались 30 апреля и завершились 30 сентября. 18.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-18T15:44+0300

2021-10-18T15:44+0300

2021-10-18T16:32+0300

в абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/14/1031665619_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_defb06eb040c928962d09fa121adea6c.jpg

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Около трех тысяч пассажиров было перевезено по "Единому билету" в Абхазию в 2021 году, сказала в интервью радио Sputnik пресс-секретарь "Единой транспортной дирекции" Виктория Шестакова.Виктория Шестакова отметила, что "Единый билет" на поезд и автобус пользуется наибольшей популярностью не только для поездок в Абхазию, но и в другие регионы."Сейчас уже начались перевозки, которые рассчитаны на горнолыжный сезон, – это Домбай, Архыз, курорты Приэльбрусья, а также мы планируем запускаться в Кузбасс, это курорт Шерегеш, в Алтайский край и еще в Республику Калмыкия", – рассказала Шестакова."Единый билет" – это возможность покупки единого транспортного документа на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта. В Абхазии перевозки по "Единому билету" осуществляются с 2017 года.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости