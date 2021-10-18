Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/okolo-trekh-tysyach-passazhirov-bylo-perevezeno-po-edinomu-biletu-v-abkhaziyu-v-2021-godu-1035956848.html
Около трех тысяч пассажиров было перевезено по "Единому билету" в Абхазию в 2021 году
Около трех тысяч пассажиров было перевезено по "Единому билету" в Абхазию в 2021 году
Перевозки по "Единому билету" из России в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум – начались 30 апреля и завершились 30 сентября. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T15:44+0300
2021-10-18T16:32+0300
в абхазии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/14/1031665619_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_defb06eb040c928962d09fa121adea6c.jpg
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Около трех тысяч пассажиров было перевезено по "Единому билету" в Абхазию в 2021 году, сказала в интервью радио Sputnik пресс-секретарь "Единой транспортной дирекции" Виктория Шестакова.Виктория Шестакова отметила, что "Единый билет" на поезд и автобус пользуется наибольшей популярностью не только для поездок в Абхазию, но и в другие регионы."Сейчас уже начались перевозки, которые рассчитаны на горнолыжный сезон, – это Домбай, Архыз, курорты Приэльбрусья, а также мы планируем запускаться в Кузбасс, это курорт Шерегеш, в Алтайский край и еще в Республику Калмыкия", – рассказала Шестакова."Единый билет" – это возможность покупки единого транспортного документа на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта. В Абхазии перевозки по "Единому билету" осуществляются с 2017 года.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/01/14/1031665619_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_4817319e7a9c95653cdbc44e3e6bb94a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости

Около трех тысяч пассажиров было перевезено по "Единому билету" в Абхазию в 2021 году

15:44 18.10.2021 (обновлено: 16:32 18.10.2021)
487
© Sputnik / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкКурортный сезон в Сочи
Курортный сезон в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Артур Лебедев
/
Перейти в фотобанк
Перевозки по "Единому билету" из России в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум – начались 30 апреля и завершились 30 сентября.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Около трех тысяч пассажиров было перевезено по "Единому билету" в Абхазию в 2021 году, сказала в интервью радио Sputnik пресс-секретарь "Единой транспортной дирекции" Виктория Шестакова.

"Это в два с половиной раза больше, чем было в 2020 году. Самые популярные направления были Пицунда, примерно 37% пассажиров, и Гагра – это примерно 34% пассажиров. Пицунда и Гагра считаются самыми популярными курортами в Абхазии, и у нас уже наблюдается тенденция, что люди едут именно в эти два города больше всего. Основная масса людей отправлялась в Абхазию от железнодорожного вокзала Адлера – 87%", – подчеркнула она.

Виктория Шестакова отметила, что "Единый билет" на поезд и автобус пользуется наибольшей популярностью не только для поездок в Абхазию, но и в другие регионы.
"Сейчас уже начались перевозки, которые рассчитаны на горнолыжный сезон, – это Домбай, Архыз, курорты Приэльбрусья, а также мы планируем запускаться в Кузбасс, это курорт Шерегеш, в Алтайский край и еще в Республику Калмыкия", – рассказала Шестакова.
"Единый билет" – это возможность покупки единого транспортного документа на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта. В Абхазии перевозки по "Единому билету" осуществляются с 2017 года.
100000
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:24Верховный суд дал оценку действиям депутата Гарри Кокая
18:13Шестакова о перевозках в Абхазию по "Единому билету": перспективное направление
17:57Прожиточный минимум в Абхазии составил более восьми тысяч рублей
17:36Глава Пентагона прокомментировал инициативу формата "3+3" по Закавказью
17:15Пугающе красиво: какие "тайны" скрывает санаторий Смецкого в Абхазии
17:12Заброшенная неоклассика: санаторий Смецкого в Гулрыпше
17:10Гран-при конкурса Стенина-2021 поделили репортеры из России и Турции
16:30Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
15:44Около трех тысяч пассажиров было перевезено по "Единому билету" в Абхазию в 2021 году
15:00Российский теннисный турнир "Золотая осень" состоялся в Гагре
14:15В "Черноморэнерго" рассказали о состоянии освещения трассы от Псоу до Сухума
13:30Движение в Сочи на месте аварии с участием газовоза восстановлено
13:05Произошел пожар в частном доме в поселке Бзыбь
12:52Пантелеев о международном авиасообщении с Абхазией: "первую скрипку" будут играть политики
12:44Движение на дороге Сочи - Джубга остановлено из-за аварии с газовозом
11:52В России зафиксировали новый антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки
11:05Юсуфов рассказал, насколько эффективна блокировка VPN в борьбе с майнингом
11:00АТОР: Абхазия может оттянуть часть туристов из Сочи
10:35Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло у побережья Тайваня
10:00"Поражение более 100 процентов": рассказ выжившего после ИВЛ при COVID-19