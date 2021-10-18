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Около трех тысяч пассажиров было перевезено по "Единому билету" в Абхазию в 2021 году
Около трех тысяч пассажиров было перевезено по "Единому билету" в Абхазию в 2021 году
Перевозки по "Единому билету" из России в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум – начались 30 апреля и завершились 30 сентября. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T15:44+0300
2021-10-18T15:44+0300
2021-10-18T16:32+0300
в абхазии
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Около трех тысяч пассажиров было перевезено по "Единому билету" в Абхазию в 2021 году, сказала в интервью радио Sputnik пресс-секретарь "Единой транспортной дирекции" Виктория Шестакова.Виктория Шестакова отметила, что "Единый билет" на поезд и автобус пользуется наибольшей популярностью не только для поездок в Абхазию, но и в другие регионы."Сейчас уже начались перевозки, которые рассчитаны на горнолыжный сезон, – это Домбай, Архыз, курорты Приэльбрусья, а также мы планируем запускаться в Кузбасс, это курорт Шерегеш, в Алтайский край и еще в Республику Калмыкия", – рассказала Шестакова."Единый билет" – это возможность покупки единого транспортного документа на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта. В Абхазии перевозки по "Единому билету" осуществляются с 2017 года.
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Около трех тысяч пассажиров было перевезено по "Единому билету" в Абхазию в 2021 году
15:44 18.10.2021 (обновлено: 16:32 18.10.2021)
Перевозки по "Единому билету" из России в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум – начались 30 апреля и завершились 30 сентября.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Около трех тысяч пассажиров было перевезено по "Единому билету" в Абхазию в 2021 году, сказала в интервью радио Sputnik пресс-секретарь "Единой транспортной дирекции" Виктория Шестакова.
"Это в два с половиной раза больше, чем было в 2020 году. Самые популярные направления были Пицунда, примерно 37% пассажиров, и Гагра – это примерно 34% пассажиров. Пицунда и Гагра считаются самыми популярными курортами в Абхазии, и у нас уже наблюдается тенденция, что люди едут именно в эти два города больше всего. Основная масса людей отправлялась в Абхазию от железнодорожного вокзала Адлера – 87%", – подчеркнула она.
Виктория Шестакова отметила, что "Единый билет" на поезд и автобус пользуется наибольшей популярностью не только для поездок в Абхазию, но и в другие регионы.
"Сейчас уже начались перевозки, которые рассчитаны на горнолыжный сезон, – это Домбай, Архыз, курорты Приэльбрусья, а также мы планируем запускаться в Кузбасс, это курорт Шерегеш, в Алтайский край и еще в Республику Калмыкия", – рассказала Шестакова.
"Единый билет" – это возможность покупки единого транспортного документа на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта. В Абхазии перевозки по "Единому билету" осуществляются с 2017 года.