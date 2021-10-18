https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/panteleev-o-mezhdunarodnom-aviasoobschenii-s-abkhaziey-pervuyu-skripku-budut-igrat-politiki-1035928516.html
Пантелеев о международном авиасообщении с Абхазией: "первую скрипку" будут играть политики
Пантелеев о международном авиасообщении с Абхазией: "первую скрипку" будут играть политики
Своим мнением о перспективах открытия Сухумского аэропорта, рисках и ограничениях в эфире радио Sputnik поделился руководитель аналитической службы агентства... 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T12:52+0300
2021-10-18T12:52+0300
2021-10-18T14:29+0300
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Проектно-сметная документация по Сухумскому аэропорту будет готова к осени следующего года, заявил на пресс-конференции 21 сентября президент Аслан Бжания. Он сообщил, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. Однако за время согласований стоимость на некоторые стройматериалы уже выросла в несколько раз. Несмотря на это, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года, отметил глава государства.О перспективах открытия Сухумского аэропорта, рисках и ограничениях рассказал руководитель аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Он считает, что с технической точки зрения при строительстве объектов инфраструктуры аэропорта, проблем не возникнет. Однако, формирование маршрутной сети аэропорта не является тривиальным вопросом.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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сухумский аэропорт, подкасты, аудио
Пантелеев о международном авиасообщении с Абхазией: "первую скрипку" будут играть политики
12:52 18.10.2021 (обновлено: 14:29 18.10.2021)
Своим мнением о перспективах открытия Сухумского аэропорта, рисках и ограничениях в эфире радио Sputnik поделился руководитель аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.
Проектно-сметная документация по Сухумскому аэропорту будет готова к осени следующего года, заявил на пресс-конференции 21 сентября президент Аслан Бжания. Он сообщил, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. Однако за время согласований стоимость на некоторые стройматериалы уже выросла в несколько раз. Несмотря на это, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года, отметил глава государства.
О перспективах открытия Сухумского аэропорта, рисках и ограничениях рассказал руководитель аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Он считает, что с технической точки зрения при строительстве объектов инфраструктуры аэропорта, проблем не возникнет. Однако, формирование маршрутной сети аэропорта не является тривиальным вопросом.
"Внутри страны, учитывая ее очень небольшую площадь, заниматься авиасообщением нецелесообразно. Речь идет только о международных полетах. Но мы понимаем, что ряд стран будет противиться организации таких полетов. В связи с этим логично, что основную массу полетов будут представлять рейсы в пункты назначения России. Не исключены полеты в Республику Беларусь. А вот взаимодействие с правительствами других стран, нацеленное на установление партнерских отношений, и, как следствие, организация авиасообщения – это долгая и кропотливая работа, в которой "первую скрипку" будет играть не оператор аэропорта, а политики", - сказал эксперт.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.