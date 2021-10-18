https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/panteleev-o-mezhdunarodnom-aviasoobschenii-s-abkhaziey-pervuyu-skripku-budut-igrat-politiki-1035928516.html

Пантелеев о международном авиасообщении с Абхазией: "первую скрипку" будут играть политики

Пантелеев о международном авиасообщении с Абхазией: "первую скрипку" будут играть политики

Своим мнением о перспективах открытия Сухумского аэропорта, рисках и ограничениях в эфире радио Sputnik поделился руководитель аналитической службы агентства... 18.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-18T12:52+0300

2021-10-18T12:52+0300

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Проектно-сметная документация по Сухумскому аэропорту будет готова к осени следующего года, заявил на пресс-конференции 21 сентября президент Аслан Бжания. Он сообщил, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. Однако за время согласований стоимость на некоторые стройматериалы уже выросла в несколько раз. Несмотря на это, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года, отметил глава государства.О перспективах открытия Сухумского аэропорта, рисках и ограничениях рассказал руководитель аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Он считает, что с технической точки зрения при строительстве объектов инфраструктуры аэропорта, проблем не возникнет. Однако, формирование маршрутной сети аэропорта не является тривиальным вопросом.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сухумский аэропорт, подкасты, аудио