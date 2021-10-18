https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/pervoe-zasedanie-abkhazo-rossiyskoy-rabochey-gruppy-po-strakhovaniyu-proshlo-v-moskve-1035962102.html

Первое заседание абхазо-российской рабочей группы по страхованию прошло в Москве

Первое заседание абхазо-российской рабочей группы по страхованию прошло в Москве

СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Министр туризма Теймураз Хишба в рамках рабочей поездки в Москву провел первое заседание абхазо-российской рабочей группы по... 18.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-18T20:45+0300

2021-10-18T20:45+0300

2021-10-18T20:48+0300

в абхазии

новости

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/12/1035962020_0:22:1280:742_1920x0_80_0_0_a46d4df7dc00997bd207776632a2e450.jpg

СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Министр туризма Теймураз Хишба в рамках рабочей поездки в Москву провел первое заседание абхазо-российской рабочей группы по страхованию, об этом сообщает пресс-служба министерства туризма.Во встрече приняли участие члены рабочей группы при Президенте Республики Абхазия по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли, представители Общественного совета Ростуризма и российские страховщики.Отмечается, что в ходе встречи обсуждались итоги туристического сезона 2021 года и вопросы, связанные с организацией страхования граждан России, отдыхающих на территории Абхазии. Кроме того, участники встречи обменялись статистической информацией, касающейся вопросов организации медицинской помощи на территории Абхазии и страховых продуктов, которые российские компании предлагают туристам, посещающим республику.В ходе заседания участники также договорились подготовить предложения и план мероприятий по повышению гарантий безопасности российских туристов во время их отдыха через страховые продукты, отмечается в тексте. Рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли была создана распоряжением Президента Аслана Бжания в целях обеспечения страховой деятельности, развития таких видов страхования, как обязательное страхование от нечастных случаев иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Абхазию, а также обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств иностранных физических и юридических лиц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210513/Voprosy-strakhovaniya-turistov-obsudili-na-forume-Abkhaziya--strana-dushi-2021-1032411865.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210527/Turbaza-Chamagua-i-Ketsba-o-strakhovanii-turistov-1032506685.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, туризм