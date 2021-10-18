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Первое заседание абхазо-российской рабочей группы по страхованию прошло в Москве
Первое заседание абхазо-российской рабочей группы по страхованию прошло в Москве
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Министр туризма Теймураз Хишба в рамках рабочей поездки в Москву провел первое заседание абхазо-российской рабочей группы по... 18.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Министр туризма Теймураз Хишба в рамках рабочей поездки в Москву провел первое заседание абхазо-российской рабочей группы по страхованию, об этом сообщает пресс-служба министерства туризма.Во встрече приняли участие члены рабочей группы при Президенте Республики Абхазия по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли, представители Общественного совета Ростуризма и российские страховщики.Отмечается, что в ходе встречи обсуждались итоги туристического сезона 2021 года и вопросы, связанные с организацией страхования граждан России, отдыхающих на территории Абхазии. Кроме того, участники встречи обменялись статистической информацией, касающейся вопросов организации медицинской помощи на территории Абхазии и страховых продуктов, которые российские компании предлагают туристам, посещающим республику.В ходе заседания участники также договорились подготовить предложения и план мероприятий по повышению гарантий безопасности российских туристов во время их отдыха через страховые продукты, отмечается в тексте. Рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли была создана распоряжением Президента Аслана Бжания в целях обеспечения страховой деятельности, развития таких видов страхования, как обязательное страхование от нечастных случаев иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Абхазию, а также обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств иностранных физических и юридических лиц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210513/Voprosy-strakhovaniya-turistov-obsudili-na-forume-Abkhaziya--strana-dushi-2021-1032411865.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210527/Turbaza-Chamagua-i-Ketsba-o-strakhovanii-turistov-1032506685.html
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новости, туризм

Первое заседание абхазо-российской рабочей группы по страхованию прошло в Москве

20:45 18.10.2021 (обновлено: 20:48 18.10.2021)
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© Foto / пресс-служба минтуризмаМинистр туризма Теймураз Хишба в рамках рабочей поездки в Москву провел встречу с членами рабочей группы при Президенте Республики Абхазия по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли.
Министр туризма Теймураз Хишба в рамках рабочей поездки в Москву провел встречу с членами рабочей группы при Президенте Республики Абхазия по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли. - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
© Foto / пресс-служба минтуризма
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Министр туризма Теймураз Хишба в рамках рабочей поездки в Москву провел первое заседание абхазо-российской рабочей группы по страхованию, об этом сообщает пресс-служба министерства туризма.
Во встрече приняли участие члены рабочей группы при Президенте Республики Абхазия по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли, представители Общественного совета Ростуризма и российские страховщики.
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Отмечается, что в ходе встречи обсуждались итоги туристического сезона 2021 года и вопросы, связанные с организацией страхования граждан России, отдыхающих на территории Абхазии. Кроме того, участники встречи обменялись статистической информацией, касающейся вопросов организации медицинской помощи на территории Абхазии и страховых продуктов, которые российские компании предлагают туристам, посещающим республику.
В ходе заседания участники также договорились подготовить предложения и план мероприятий по повышению гарантий безопасности российских туристов во время их отдыха через страховые продукты, отмечается в тексте.
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Рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию страховой отрасли была создана распоряжением Президента Аслана Бжания в целях обеспечения страховой деятельности, развития таких видов страхования, как обязательное страхование от нечастных случаев иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Абхазию, а также обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств иностранных физических и юридических лиц.
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В Абхазии
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