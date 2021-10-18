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https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/prozhitochnyy-minimum-v-abkhazii-sostavil-bolee-vosmi-tysyach-rubley-1035961164.html
Прожиточный минимум в Абхазии составил более восьми тысяч рублей
Прожиточный минимум в Абхазии составил более восьми тысяч рублей
Размер прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 14,6 %. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T17:57+0300
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя Абхазии на 1 октября 2021 года составила восемь тысяч 105 рублей. Об этом сообщается на сайте Госкомитета Абхазии по статистике.Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2021 года составил 106,7%, в том числе на продовольственные товары – 106,2%, непродовольственные товары – 109,0%, платные услуги населению – 106,5%.Индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению за сентябрь 2021 года по отношению к сентябрю 2020 года составил – 107,8%, в том числе на продовольственные товары – 108,1%, непродовольственные товары – 110,4%, платные услуги населению – 106,8%.
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общество, новости

Прожиточный минимум в Абхазии составил более восьми тысяч рублей

17:57 18.10.2021
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© Sputnik / Акоп Кущян Монета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Акоп Кущян
Размер прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 14,6 %.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя Абхазии на 1 октября 2021 года составила восемь тысяч 105 рублей. Об этом сообщается на сайте Госкомитета Абхазии по статистике.
"В эту сумму включены продовольственные товары – 5544,2 рубля, непродовольственные товары – 1588,7 рубля, платные услуги, налоги и обязательные платежи – 972,7 рубля. Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 14,6 %", – отмечается в тексте.
Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2021 года составил 106,7%, в том числе на продовольственные товары – 106,2%, непродовольственные товары – 109,0%, платные услуги населению – 106,5%.
Индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению за сентябрь 2021 года по отношению к сентябрю 2020 года составил – 107,8%, в том числе на продовольственные товары – 108,1%, непродовольственные товары – 110,4%, платные услуги населению – 106,8%.
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