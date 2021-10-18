https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/rossiyskiy-tennisnyy-turnir-zolotaya-osen-sostoyalsya-v-gagre-1035956510.html
Российский теннисный турнир "Золотая осень" состоялся в Гагре
Российский теннисный турнир "Золотая осень" состоялся в Гагре
В турнире большого тенниса "Золотая осень" приняли участие 30 теннисистов из городов России и Абхазии. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T15:00+0300
2021-10-18T15:00+0300
2021-10-18T15:18+0300
в абхазии
спорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/12/1035956386_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_d1b55f972ed5dec0f06b06c82bd14dd2.jpg
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Турнир Российского теннисного тура "Золотая осень" прошел в Гагре с 11 - 17 октября, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту.В возрастной категории 9–10 лет среди юношей из Абхазии первое место занял Сабри Нанба (тренер – Элизабет Акуция), третье – Александр Эшба (тренеры – Родион Бейя и Саид Бебия), среди девушек третье место заняла Даниэлла Гумба (тренер – Элизабет Акуция).В возрастной категории до 15 лет среди юношей первым стал Астамур Кация (тренер – Артур Татевосян), среди девушек первой стала Алла Трайста (тренеры – Саид Бебия и Родион Бейя), второе место заняла София Агумава (тренер – Элизабет Акуция).Главным судьей турнира был мастер спорта Абхазии, судья первой всероссийской категории РТТ Саид Бебия.Организатором турнира выступил Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Гагрского района.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/12/1035956386_245:0:2500:1691_1920x0_80_0_0_1b4363372d9d0918abe1275f6fa8a882.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости
Российский теннисный турнир "Золотая осень" состоялся в Гагре
15:00 18.10.2021 (обновлено: 15:18 18.10.2021)
В турнире большого тенниса "Золотая осень" приняли участие 30 теннисистов из городов России и Абхазии.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik.
Турнир Российского теннисного тура "Золотая осень" прошел в Гагре с 11 - 17 октября, сообщает
Государственный комитет по делам молодежи и спорту.
В возрастной категории 9–10 лет среди юношей из Абхазии первое место занял Сабри Нанба (тренер – Элизабет Акуция), третье – Александр Эшба (тренеры – Родион Бейя и Саид Бебия), среди девушек третье место заняла Даниэлла Гумба (тренер – Элизабет Акуция).
В возрастной категории до 15 лет среди юношей первым стал Астамур Кация (тренер – Артур Татевосян), среди девушек первой стала Алла Трайста (тренеры – Саид Бебия и Родион Бейя), второе место заняла София Агумава (тренер – Элизабет Акуция).
Победители были награждены кубками, медалями и ценными призами.
Главным судьей турнира был мастер спорта Абхазии, судья первой всероссийской категории РТТ Саид Бебия.
Организатором турнира выступил Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Гагрского района.