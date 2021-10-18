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Российский теннисный турнир "Золотая осень" состоялся в Гагре
Российский теннисный турнир "Золотая осень" состоялся в Гагре
В турнире большого тенниса "Золотая осень" приняли участие 30 теннисистов из городов России и Абхазии. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Турнир Российского теннисного тура "Золотая осень" прошел в Гагре с 11 - 17 октября, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту.В возрастной категории 9–10 лет среди юношей из Абхазии первое место занял Сабри Нанба (тренер – Элизабет Акуция), третье – Александр Эшба (тренеры – Родион Бейя и Саид Бебия), среди девушек третье место заняла Даниэлла Гумба (тренер – Элизабет Акуция).В возрастной категории до 15 лет среди юношей первым стал Астамур Кация (тренер – Артур Татевосян), среди девушек первой стала Алла Трайста (тренеры – Саид Бебия и Родион Бейя), второе место заняла София Агумава (тренер – Элизабет Акуция).Главным судьей турнира был мастер спорта Абхазии, судья первой всероссийской категории РТТ Саид Бебия.Организатором турнира выступил Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Гагрского района.
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Российский теннисный турнир "Золотая осень" состоялся в Гагре

15:00 18.10.2021 (обновлено: 15:18 18.10.2021)
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© Foto / facebook / Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуТурнир Российского теннисного тура "Золотая Осень".
Турнир Российского теннисного тура Золотая Осень. - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
© Foto / facebook / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
В турнире большого тенниса "Золотая осень" приняли участие 30 теннисистов из городов России и Абхазии.
СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Турнир Российского теннисного тура "Золотая осень" прошел в Гагре с 11 - 17 октября, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту.
В возрастной категории 9–10 лет среди юношей из Абхазии первое место занял Сабри Нанба (тренер – Элизабет Акуция), третье – Александр Эшба (тренеры – Родион Бейя и Саид Бебия), среди девушек третье место заняла Даниэлла Гумба (тренер – Элизабет Акуция).
В возрастной категории до 15 лет среди юношей первым стал Астамур Кация (тренер – Артур Татевосян), среди девушек первой стала Алла Трайста (тренеры – Саид Бебия и Родион Бейя), второе место заняла София Агумава (тренер – Элизабет Акуция).
Победители были награждены кубками, медалями и ценными призами.
Главным судьей турнира был мастер спорта Абхазии, судья первой всероссийской категории РТТ Саид Бебия.
Организатором турнира выступил Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Гагрского района.
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