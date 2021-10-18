https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/rossiyskiy-tennisnyy-turnir-zolotaya-osen-sostoyalsya-v-gagre-1035956510.html

Российский теннисный турнир "Золотая осень" состоялся в Гагре

Российский теннисный турнир "Золотая осень" состоялся в Гагре

В турнире большого тенниса "Золотая осень" приняли участие 30 теннисистов из городов России и Абхазии. 18.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-18T15:00+0300

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СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Турнир Российского теннисного тура "Золотая осень" прошел в Гагре с 11 - 17 октября, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту.В возрастной категории 9–10 лет среди юношей из Абхазии первое место занял Сабри Нанба (тренер – Элизабет Акуция), третье – Александр Эшба (тренеры – Родион Бейя и Саид Бебия), среди девушек третье место заняла Даниэлла Гумба (тренер – Элизабет Акуция).В возрастной категории до 15 лет среди юношей первым стал Астамур Кация (тренер – Артур Татевосян), среди девушек первой стала Алла Трайста (тренеры – Саид Бебия и Родион Бейя), второе место заняла София Агумава (тренер – Элизабет Акуция).Главным судьей турнира был мастер спорта Абхазии, судья первой всероссийской категории РТТ Саид Бебия.Организатором турнира выступил Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Гагрского района.

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