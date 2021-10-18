https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/shestakova-o-perevozkakh-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-perspektivnoe-napravlenie-1035959719.html
Шестакова о перевозках в Абхазию по "Единому билету": перспективное направление
Шестакова о перевозках в Абхазию по "Единому билету": перспективное направление
Об итогах мультимодальных перевозок из России в Абхазию и в обратном направлении в эфире радио Sputnik рассказала пресс-секретарь "Единой транспортной... 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T18:13+0300
2021-10-18T18:13+0300
2021-10-18T18:13+0300
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Шестакова о перевозках в Абхазию по "Единому билету": перспективное направление
Шестакова о перевозках в Абхазию по "Единому билету": перспективное направление
В 2021 году было перевезено около трех тысяч пассажиров по "Единому билету" из России в Абхазию и в обратном направлении. Самые популярные направления – Пицунда (около 37 % пассажиров) и Гагра ( примерно 34 %). Основная масса людей отправлялась в Абхазию с железнодорожного вокзала Адлера (87% пассажиров).По словам пресс-секретаря "Единой транспортной дирекции" Виктории Шестаковой, если сравнивать с 2019 годом, то в этом году поток пассажиров в Абхазию, пользующихся услугой "Единый билет", сильно вырос."Думаю, что это связано с тем, что у нас постоянно прорабатываются маршруты. Мы стараемся сделать комфортнее перевозку, поэтому люди все чаще и чаще обращаются к возможности поехать по "Единому билету"... Человек на протяжении всего маршрута не беспокоится о том, как он доедет, у него полная гарантированность поездки", – сказала Шестакова.Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.Перевозки по "Единому билету" из России в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум - начались 30 апреля и завершились 30 сентября."Единый билет" – это возможность покупки единого транспортного документа на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта. В Абхазии перевозки по "Единому билету" осуществляются с 2017 года.
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подкасты, аудио
Шестакова о перевозках в Абхазию по "Единому билету": перспективное направление
Об итогах мультимодальных перевозок из России в Абхазию и в обратном направлении в эфире радио Sputnik рассказала пресс-секретарь "Единой транспортной дирекции" Виктория Шестакова.
В 2021 году было перевезено около трех тысяч пассажиров по "Единому билету" из России в Абхазию и в обратном направлении. Самые популярные направления – Пицунда (около 37 % пассажиров) и Гагра ( примерно 34 %). Основная масса людей отправлялась в Абхазию с железнодорожного вокзала Адлера (87% пассажиров).
По словам пресс-секретаря "Единой транспортной дирекции" Виктории Шестаковой, если сравнивать с 2019 годом, то в этом году поток пассажиров в Абхазию, пользующихся услугой "Единый билет", сильно вырос.
"Думаю, что это связано с тем, что у нас постоянно прорабатываются маршруты. Мы стараемся сделать комфортнее перевозку, поэтому люди все чаще и чаще обращаются к возможности поехать по "Единому билету"... Человек на протяжении всего маршрута не беспокоится о том, как он доедет, у него полная гарантированность поездки", – сказала Шестакова.
Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.
Перевозки по "Единому билету" из России в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум - начались 30 апреля и завершились 30 сентября.
"Единый билет" – это возможность покупки единого транспортного документа на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта. В Абхазии перевозки по "Единому билету" осуществляются с 2017 года.