https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/shestakova-o-perevozkakh-v-abkhaziyu-po-edinomu-biletu-perspektivnoe-napravlenie-1035959719.html

Шестакова о перевозках в Абхазию по "Единому билету": перспективное направление

Шестакова о перевозках в Абхазию по "Единому билету": перспективное направление

Об итогах мультимодальных перевозок из России в Абхазию и в обратном направлении в эфире радио Sputnik рассказала пресс-секретарь "Единой транспортной... 18.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-18T18:13+0300

2021-10-18T18:13+0300

2021-10-18T18:13+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/12/1035959318_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_0a950a17213db8f23d3874ae280b39f4.jpg

Шестакова о перевозках в Абхазию по "Единому билету": перспективное направление Шестакова о перевозках в Абхазию по "Единому билету": перспективное направление

В 2021 году было перевезено около трех тысяч пассажиров по "Единому билету" из России в Абхазию и в обратном направлении. Самые популярные направления – Пицунда (около 37 % пассажиров) и Гагра ( примерно 34 %). Основная масса людей отправлялась в Абхазию с железнодорожного вокзала Адлера (87% пассажиров).По словам пресс-секретаря "Единой транспортной дирекции" Виктории Шестаковой, если сравнивать с 2019 годом, то в этом году поток пассажиров в Абхазию, пользующихся услугой "Единый билет", сильно вырос."Думаю, что это связано с тем, что у нас постоянно прорабатываются маршруты. Мы стараемся сделать комфортнее перевозку, поэтому люди все чаще и чаще обращаются к возможности поехать по "Единому билету"... Человек на протяжении всего маршрута не беспокоится о том, как он доедет, у него полная гарантированность поездки", – сказала Шестакова.Полную версию беседы можно послушать в аудиофайле.Перевозки по "Единому билету" из России в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум - начались 30 апреля и завершились 30 сентября."Единый билет" – это возможность покупки единого транспортного документа на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта. В Абхазии перевозки по "Единому билету" осуществляются с 2017 года.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио