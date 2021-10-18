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Шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью
Шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью
Несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в школе в Пермском крае. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
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россия
стрельба
школа
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Двенадцатилетний подросток принес на занятия в школу в поселке Сарс под Пермью "Сайгу" и сделал из нее несколько выстрелов, сообщает РИА Новости. Услышав выстрелы, ученики закрылись в кабинетах. В результате инцидента никто не пострадал. Как рассказали РИА Новости в министерстве безопасности региона, стрелявшего ученика обезвредил директор школы. Сейчас он задержан. Милиция выясняет подробности того, откуда у шестиклассника оказалось оружие и каковы были его мотивы.В учебном заведении отменены занятия.Район Сарс находится на юге региона, в нем проживают примерно 26 тысяч жителей.
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россия, стрельба, школа

Шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью

08:35 18.10.2021 (обновлено: 08:37 18.10.2021)
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© Sputnik / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкПроверка безопасности в учебных заведениях. Архивное фото.
Проверка безопасности в учебных заведениях. Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Сергей Венявский
/
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Несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в школе в Пермском крае.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Двенадцатилетний подросток принес на занятия в школу в поселке Сарс под Пермью "Сайгу" и сделал из нее несколько выстрелов, сообщает РИА Новости.
Услышав выстрелы, ученики закрылись в кабинетах. В результате инцидента никто не пострадал.
Как рассказали РИА Новости в министерстве безопасности региона, стрелявшего ученика обезвредил директор школы.
Сейчас он задержан. Милиция выясняет подробности того, откуда у шестиклассника оказалось оружие и каковы были его мотивы.
В учебном заведении отменены занятия.
Район Сарс находится на юге региона, в нем проживают примерно 26 тысяч жителей.
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