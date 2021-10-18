https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/shestiklassnik-ustroil-strelbu-v-shkole-pod-permyu-1035950701.html

Шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью

Шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью

Несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в школе в Пермском крае. 18.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-18T08:35+0300

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россия

стрельба

школа

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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Двенадцатилетний подросток принес на занятия в школу в поселке Сарс под Пермью "Сайгу" и сделал из нее несколько выстрелов, сообщает РИА Новости. Услышав выстрелы, ученики закрылись в кабинетах. В результате инцидента никто не пострадал. Как рассказали РИА Новости в министерстве безопасности региона, стрелявшего ученика обезвредил директор школы. Сейчас он задержан. Милиция выясняет подробности того, откуда у шестиклассника оказалось оружие и каковы были его мотивы.В учебном заведении отменены занятия.Район Сарс находится на юге региона, в нем проживают примерно 26 тысяч жителей.

россия

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, стрельба, школа