https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/shestiklassnik-ustroil-strelbu-v-shkole-pod-permyu-1035950701.html
Шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью
Шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью
Несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в школе в Пермском крае. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T08:35+0300
2021-10-18T08:35+0300
2021-10-18T08:37+0300
россия
стрельба
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101787/87/1017878783_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_3276bdc83b3174fe51742026ddce7a1c.jpg
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Двенадцатилетний подросток принес на занятия в школу в поселке Сарс под Пермью "Сайгу" и сделал из нее несколько выстрелов, сообщает РИА Новости. Услышав выстрелы, ученики закрылись в кабинетах. В результате инцидента никто не пострадал. Как рассказали РИА Новости в министерстве безопасности региона, стрелявшего ученика обезвредил директор школы. Сейчас он задержан. Милиция выясняет подробности того, откуда у шестиклассника оказалось оружие и каковы были его мотивы.В учебном заведении отменены занятия.Район Сарс находится на юге региона, в нем проживают примерно 26 тысяч жителей.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101787/87/1017878783_43:0:2712:2002_1920x0_80_0_0_97a6e27ff579ed197b596f0adbf28ee3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, стрельба, школа
Шестиклассник устроил стрельбу в школе под Пермью
08:35 18.10.2021 (обновлено: 08:37 18.10.2021)
Несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок в школе в Пермском крае.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik.
Двенадцатилетний подросток принес на занятия в школу в поселке Сарс под Пермью "Сайгу" и сделал из нее несколько выстрелов, сообщает РИА Новости
.
Услышав выстрелы, ученики закрылись в кабинетах. В результате инцидента никто не пострадал.
Как рассказали РИА Новости в министерстве безопасности региона, стрелявшего ученика обезвредил директор школы.
Сейчас он задержан. Милиция выясняет подробности того, откуда у шестиклассника оказалось оружие и каковы были его мотивы.
В учебном заведении отменены занятия.
Район Сарс находится на юге региона, в нем проживают примерно 26 тысяч жителей.