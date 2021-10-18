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Три пациента с коронавирусом скончались в Гудаутской ЦРБ
Три пациента с коронавирусом скончались в Гудаутской ЦРБ
Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 505 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 151 из них. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T23:20+0300
2021-10-18T23:20+0300
2021-10-18T23:20+0300
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Три пациента с коронавирусом скончались за два дня в Гудаутской ЦРБ, это мужчины 72, 69 и 64 лет, сообщает Оперштаб. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 29972 . Зарегистрировано 434 летальных случая. Выздоровели 24817 человек. В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 34, пять человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 96 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, абхазия
Три пациента с коронавирусом скончались в Гудаутской ЦРБ
Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 505 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвержден у 151 из них.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Три пациента с коронавирусом скончались за два дня в Гудаутской ЦРБ, это мужчины 72, 69 и 64 лет, сообщает Оперштаб.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день выросло до 29972 . Зарегистрировано 434 летальных случая. Выздоровели 24817 человек.
В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 34, пять человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 96 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.