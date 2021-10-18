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Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
Колин Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T16:30+0300
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СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер в возрасте 84 лет от осложнений после коронавируса, сообщается на его странице в соцсети Facebook."Генерал Колин Пауэлл &lt;...&gt; скончался сегодня утром от осложнений, связанных с COVID-19", — говорится в сообщении в соцсети.Эту информацию подтвердил телеканал CNN.Колин Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. Тогда 5 февраля на заседании СБ ООН он заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов политик продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого на иракских заводах оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что его дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.
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в мире, мировая пандемия коронавируса covid-19

Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

16:30 18.10.2021 (обновлено: 17:32 18.10.2021)
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© AFP 2021 / INDRANIL MUKHERJEEКолин (ФАЙЛЫ) На этой файловой фотографии, сделанной 7 января 2005 года, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл выступает на пресс-конференции в военном аэропорту Катунаяке в Коломбо. - Колин Пауэлл, герой войны США и первый темнокожий госсекретарь, умер от осложнений от COVID-19, сообщила его семья 18 октября 2021 года. Ему было 84 года
Колин (ФАЙЛЫ) На этой файловой фотографии, сделанной 7 января 2005 года, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл выступает на пресс-конференции в военном аэропорту Катунаяке в Коломбо. - Колин Пауэлл, герой войны США и первый темнокожий госсекретарь, умер от осложнений от COVID-19, сообщила его семья 18 октября 2021 года. Ему было 84 года - Sputnik Абхазия, 1920, 18.10.2021
© AFP 2021 / INDRANIL MUKHERJEE
Колин Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году.
СУХУМ, 18 окт — Sputnik. Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер в возрасте 84 лет от осложнений после коронавируса, сообщается на его странице в соцсети Facebook.
"Генерал Колин Пауэлл <...> скончался сегодня утром от осложнений, связанных с COVID-19", — говорится в сообщении в соцсети.
Эту информацию подтвердил телеканал CNN.
Колин Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. Тогда 5 февраля на заседании СБ ООН он заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов политик продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого на иракских заводах оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что его дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.
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