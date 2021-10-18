https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/verkhovnyy-sud-dal-otsenku-deystviyam-deputata-garri-kokaya-1035961725.html

Верховный суд дал оценку действиям депутата Гарри Кокая

Верховный суд дал оценку действиям депутата Гарри Кокая

Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел ночью 30... 18.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-18T18:24+0300

2021-10-18T18:24+0300

2021-10-18T18:24+0300

в абхазии

новости

стрельба в сухуме 30 сентября

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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутата Народного Собрания - Парламента Гарри Кокая. Об этом сообщается на сайте ВС. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Абхазия, решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, принимается Генеральным прокурором Республики Абхазия на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда Республики Абхазия, о наличии в действиях депутата признаков преступления и с согласия Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. В сообщении пресс-службы суда отмечается, что основания и мотивы принятого решения неизвестны , так как судебное заседание проходило в закрытом режиме.11 октября генпрокурор Адгур Агрба доложил Парламенту, что в отношении двух замминистров внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия заведены уголовные дела. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. За это грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.12 октября Генеральная прокуратура Абхазии направила в Верховный суд представления о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния в действиях депутатов Парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.Согласно представлениям, в действиях Ардзинба и Кокая усматриваются признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом:

https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Genprokuratura-vozbudila-ugolovnye-dela-po-intsidentu-so-strelboy-v-Sukhume--1033391511.html

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новости, стрельба в сухуме 30 сентября