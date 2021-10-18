https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/verkhovnyy-sud-dal-otsenku-deystviyam-deputata-garri-kokaya-1035961725.html
Верховный суд дал оценку действиям депутата Гарри Кокая
Верховный суд дал оценку действиям депутата Гарри Кокая
Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел ночью 30... 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T18:24+0300
2021-10-18T18:24+0300
2021-10-18T18:24+0300
в абхазии
новости
стрельба в сухуме 30 сентября
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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутата Народного Собрания - Парламента Гарри Кокая. Об этом сообщается на сайте ВС. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Абхазия, решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, принимается Генеральным прокурором Республики Абхазия на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда Республики Абхазия, о наличии в действиях депутата признаков преступления и с согласия Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. В сообщении пресс-службы суда отмечается, что основания и мотивы принятого решения неизвестны , так как судебное заседание проходило в закрытом режиме.11 октября генпрокурор Адгур Агрба доложил Парламенту, что в отношении двух замминистров внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия заведены уголовные дела. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. За это грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.12 октября Генеральная прокуратура Абхазии направила в Верховный суд представления о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния в действиях депутатов Парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.Согласно представлениям, в действиях Ардзинба и Кокая усматриваются признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом:
https://sputnik-abkhazia.ru/20211011/Genprokuratura-vozbudila-ugolovnye-dela-po-intsidentu-so-strelboy-v-Sukhume--1033391511.html
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новости, стрельба в сухуме 30 сентября
Верховный суд дал оценку действиям депутата Гарри Кокая
Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел ночью 30 сентября на набережной Сухума после выстрелов в воздух, совершенных депутатом.
СУХУМ, 18 окт - Sputnik.
Судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутата Народного Собрания - Парламента Гарри Кокая. Об этом сообщается на сайте
ВС.
Согласно представлению Генерального прокурора Адгура Агрба, действия депутата Гарри Кокая во время инцидента 30 сентября на набережной Сухума квалифицируются как хулиганство (часть 1 статьи 207 УК РА) и оскорбление представителей власти (часть 1 статьи 321 УК РА).
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Абхазия, решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, принимается Генеральным прокурором Республики Абхазия на основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного суда Республики Абхазия, о наличии в действиях депутата признаков преступления и с согласия Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
В сообщении пресс-службы суда отмечается, что основания и мотивы принятого решения неизвестны , так как судебное заседание проходило в закрытом режиме.
11 октября генпрокурор Адгур Агрба доложил Парламенту, что в отношении двух замминистров внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия заведены уголовные дела. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. За это грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
12 октября Генеральная прокуратура Абхазии направила в Верховный суд представления о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния в действиях депутатов Парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.
Согласно представлениям, в действиях Ардзинба и Кокая усматриваются признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом:
частью 1 статьи 207 (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия)
частью 1 статьи 321 (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме, представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).