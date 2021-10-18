https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/yusufov-rasskazal-naskolko-effektivna-blokirovka-vpn-v-borbe-s-mayningom-1035913480.html

Юсуфов рассказал, насколько эффективна блокировка VPN в борьбе с майнингом

Юсуфов рассказал, насколько эффективна блокировка VPN в борьбе с майнингом

Эксперт в области информационной безопасности Руслан Юсуфов рассказал в эфире радио Sputnik, будет ли ощутим эффект от закрытия VPN в борьбе с майнингом. 18.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-18T11:05+0300

2021-10-18T11:05+0300

2021-10-18T11:26+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0f/1035913066_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_c33a67012fa2871c769b25644bc4585f.jpg

Юсуфов рассказал, насколько эффективна блокировка VPN в борьбе с майнингом Юсуфов рассказал, насколько эффективна блокировка VPN в борьбе с майнингом

Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют. Приказ предусматривает закрытие некоторых VPN (виртуальная частная сеть)По мнению эксперта в области информационной безопасности Руслана Юсуфова, блокировка VPN не решит проблему борьбы с майнингом."…VPN – повсеместно распространенная технология, ею пользуются для самых разных задач, и надо очень аккуратно подходить к вопросу, чтобы не сломать то, что должно работать за пределами того вопроса, что мы обсуждаем (борьба с майнингом- Sputnik). А второй вопрос, наверное, он не технический, а из области многообразия инструментов. По опыту самых разных блокировок в разных странах и по разным вопросам, мировой опыт подсказывает, что блокировки никогда не работают. Мы блокируем один инструмент, появляется другой", – сказал Юсуфов.Подробности в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио