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Юсуфов рассказал, насколько эффективна блокировка VPN в борьбе с майнингом
Юсуфов рассказал, насколько эффективна блокировка VPN в борьбе с майнингом
Эксперт в области информационной безопасности Руслан Юсуфов рассказал в эфире радио Sputnik, будет ли ощутим эффект от закрытия VPN в борьбе с майнингом. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
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Юсуфов рассказал, насколько эффективна блокировка VPN в борьбе с майнингом
Юсуфов рассказал, насколько эффективна блокировка VPN в борьбе с майнингом
Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют. Приказ предусматривает закрытие некоторых VPN (виртуальная частная сеть)По мнению эксперта в области информационной безопасности Руслана Юсуфова, блокировка VPN не решит проблему борьбы с майнингом."…VPN – повсеместно распространенная технология, ею пользуются для самых разных задач, и надо очень аккуратно подходить к вопросу, чтобы не сломать то, что должно работать за пределами того вопроса, что мы обсуждаем (борьба с майнингом- Sputnik). А второй вопрос, наверное, он не технический, а из области многообразия инструментов. По опыту самых разных блокировок в разных странах и по разным вопросам, мировой опыт подсказывает, что блокировки никогда не работают. Мы блокируем один инструмент, появляется другой", – сказал Юсуфов.Подробности в аудиофайле.
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Юсуфов рассказал, насколько эффективна блокировка VPN в борьбе с майнингом

11:05 18.10.2021 (обновлено: 11:26 18.10.2021)
253
Радио
Юсуфов рассказал, насколько эффективна блокировка VPN в борьбе с майнингом
Эксперт в области информационной безопасности Руслан Юсуфов рассказал в эфире радио Sputnik, будет ли ощутим эффект от закрытия VPN в борьбе с майнингом.
Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют. Приказ предусматривает закрытие некоторых VPN (виртуальная частная сеть)
По мнению эксперта в области информационной безопасности Руслана Юсуфова, блокировка VPN не решит проблему борьбы с майнингом.
"…VPN – повсеместно распространенная технология, ею пользуются для самых разных задач, и надо очень аккуратно подходить к вопросу, чтобы не сломать то, что должно работать за пределами того вопроса, что мы обсуждаем (борьба с майнингом- Sputnik). А второй вопрос, наверное, он не технический, а из области многообразия инструментов. По опыту самых разных блокировок в разных странах и по разным вопросам, мировой опыт подсказывает, что блокировки никогда не работают. Мы блокируем один инструмент, появляется другой", – сказал Юсуфов.
Подробности в аудиофайле.
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