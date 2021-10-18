https://sputnik-abkhazia.ru/20211018/yusufov-rasskazal-naskolko-effektivna-blokirovka-vpn-v-borbe-s-mayningom-1035913480.html
Юсуфов рассказал, насколько эффективна блокировка VPN в борьбе с майнингом
Юсуфов рассказал, насколько эффективна блокировка VPN в борьбе с майнингом
Эксперт в области информационной безопасности Руслан Юсуфов рассказал в эфире радио Sputnik, будет ли ощутим эффект от закрытия VPN в борьбе с майнингом. 18.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-18T11:05+0300
2021-10-18T11:05+0300
2021-10-18T11:26+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0f/1035913066_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_c33a67012fa2871c769b25644bc4585f.jpg
Юсуфов рассказал, насколько эффективна блокировка VPN в борьбе с майнингом
Юсуфов рассказал, насколько эффективна блокировка VPN в борьбе с майнингом
Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют. Приказ предусматривает закрытие некоторых VPN (виртуальная частная сеть)По мнению эксперта в области информационной безопасности Руслана Юсуфова, блокировка VPN не решит проблему борьбы с майнингом."…VPN – повсеместно распространенная технология, ею пользуются для самых разных задач, и надо очень аккуратно подходить к вопросу, чтобы не сломать то, что должно работать за пределами того вопроса, что мы обсуждаем (борьба с майнингом- Sputnik). А второй вопрос, наверное, он не технический, а из области многообразия инструментов. По опыту самых разных блокировок в разных странах и по разным вопросам, мировой опыт подсказывает, что блокировки никогда не работают. Мы блокируем один инструмент, появляется другой", – сказал Юсуфов.Подробности в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0f/1035913066_0:0:1233:926_1920x0_80_0_0_b1c4b9af970eeda99706f370d434665d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, аудио
Юсуфов рассказал, насколько эффективна блокировка VPN в борьбе с майнингом
11:05 18.10.2021 (обновлено: 11:26 18.10.2021)
Эксперт в области информационной безопасности Руслан Юсуфов рассказал в эфире радио Sputnik, будет ли ощутим эффект от закрытия VPN в борьбе с майнингом.
Государственный комитет Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию продлил срок ограничений на доступ в интернет для добычи криптовалют. Приказ предусматривает закрытие некоторых VPN (виртуальная частная сеть)
По мнению эксперта в области информационной безопасности Руслана Юсуфова, блокировка VPN не решит проблему борьбы с майнингом.
"…VPN – повсеместно распространенная технология, ею пользуются для самых разных задач, и надо очень аккуратно подходить к вопросу, чтобы не сломать то, что должно работать за пределами того вопроса, что мы обсуждаем (борьба с майнингом- Sputnik). А второй вопрос, наверное, он не технический, а из области многообразия инструментов. По опыту самых разных блокировок в разных странах и по разным вопросам, мировой опыт подсказывает, что блокировки никогда не работают. Мы блокируем один инструмент, появляется другой", – сказал Юсуфов.
Подробности в аудиофайле.