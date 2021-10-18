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Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло у побережья Тайваня

Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло у побережья Тайваня

В феврале 2018 года на Тайване в уезде Хуалянь произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,5, унесшее жизни 16 человек, еще 285 человек пострадали. 18.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-18T10:35+0300

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СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник у побережья острова Тайвань, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмологическую службу острова.Подземные толчки зафиксированы в 13:49 по местному времени (8:49 мск) к северо-востоку от побережья уезда Хуалянь. Очаг залегал на глубине 30,2 километра.При этом китайский сейсмологический центр в 13:49 по местному времени (8:49 мск) зафиксировал в том же районе подземный толчок магнитудой 4,3 с очагом на глубине 31 километра.Землетрясения в уезде Хуалянь статистически происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года здесь произошло разрушительное землетрясение магнитудой 6,5, унесшее жизни 16 человек, еще 285 человек пострадали.

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