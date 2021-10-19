https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/akhba-o-turpotoke-v-abkhaziyu-na-noyabr-sbalansirovannyy-spros-prosadki-ne-budet-1035968968.html

Ахба о турпотоке в Абхазию на ноябрь: сбалансированный спрос, просадки не будет

Ахба о турпотоке в Абхазию на ноябрь: сбалансированный спрос, просадки не будет

О преимуществах и проблемах отдыха в Абхазии осенью, в эфире радио Sputnik рассказал президент Гильдии отельеров Астамыр Ахба. 19.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-19T13:23+0300

2021-10-19T13:23+0300

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Ахба о турпотоке в Абхазию на ноябрь: сбалансированный спрос, просадки не будет Ахба о турпотоке в Абхазию на ноябрь: сбалансированный спрос, просадки не будет

Ахба уверен, что на ноябрьские праздники традиционно Абхазия получит свою долю туристов.По его мнению, на Абхазию нынешней осенью будет сбалансированный спрос. Это еще существенно зависит от погодных условий.Подробности слушайте в аудиофайле.

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