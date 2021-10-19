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Ахба о турпотоке в Абхазию на ноябрь: сбалансированный спрос, просадки не будет
Ахба о турпотоке в Абхазию на ноябрь: сбалансированный спрос, просадки не будет
О преимуществах и проблемах отдыха в Абхазии осенью, в эфире радио Sputnik рассказал президент Гильдии отельеров Астамыр Ахба. 19.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-19T13:23+0300
2021-10-19T13:23+0300
2021-10-19T13:23+0300
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Ахба о турпотоке в Абхазию на ноябрь: сбалансированный спрос, просадки не будет
Ахба о турпотоке в Абхазию на ноябрь: сбалансированный спрос, просадки не будет
Ахба уверен, что на ноябрьские праздники традиционно Абхазия получит свою долю туристов.По его мнению, на Абхазию нынешней осенью будет сбалансированный спрос. Это еще существенно зависит от погодных условий.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Ахба о турпотоке в Абхазию на ноябрь: сбалансированный спрос, просадки не будет
О преимуществах и проблемах отдыха в Абхазии осенью, в эфире радио Sputnik рассказал президент Гильдии отельеров Астамыр Ахба.
Ахба уверен, что на ноябрьские праздники традиционно Абхазия получит свою долю туристов.
"То, что правила въезда упрощены и здесь не требуют определенные справки, ни о чем не говорит. Тут тоже есть ряд проблем. Не все отели могут в любое время года работать. Но те отели, которые работают, будут загружены… Абхазия имеет свою пропускную способность", - отметил Ахба.
По его мнению, на Абхазию нынешней осенью будет сбалансированный спрос. Это еще существенно зависит от погодных условий.
Подробности слушайте в аудиофайле.