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Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Абхазии превысило 30 тысяч

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Абхазии превысило 30 тысяч

Координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал президенту Абхазии сохранить действующие антиковидные меры. 19.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-19T22:11+0300

2021-10-19T22:11+0300

2021-10-19T22:18+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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коронавирус - 2021

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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Новую коронавирусную инфекцию выявили у 226 человек в Абхазии из протестированных 836 человек, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.Таким образом общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигло 30198. Выздоровели 25117 человек, скончались 434 человека.В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сейчас 95 пациентов, в тяжелом состоянии 39 человек, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 19 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 34, пять пациентов в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, состояние 12 человек расценивается как тяжелое. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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новости, абхазия, коронавирус - 2021