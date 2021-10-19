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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211019/chislo-podtverzhdennykh-sluchaev-koronavirusa-v-abkhazii-prevysilo-30-tysyach-1035979288.html
Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Абхазии превысило 30 тысяч
Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Абхазии превысило 30 тысяч
Координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал президенту Абхазии сохранить действующие антиковидные меры. 19.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-19T22:11+0300
2021-10-19T22:18+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Новую коронавирусную инфекцию выявили у 226 человек в Абхазии из протестированных 836 человек, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.Таким образом общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигло 30198. Выздоровели 25117 человек, скончались 434 человека.В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сейчас 95 пациентов, в тяжелом состоянии 39 человек, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 19 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 34, пять пациентов в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, состояние 12 человек расценивается как тяжелое. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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новости, абхазия, коронавирус - 2021

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Абхазии превысило 30 тысяч

22:11 19.10.2021 (обновлено: 22:18 19.10.2021)
74
© Sputnik / Томас Тхайцук Гудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал президенту Абхазии сохранить действующие антиковидные меры.
СУХУМ, 19 окт - Sputnik. Новую коронавирусную инфекцию выявили у 226 человек в Абхазии из протестированных 836 человек, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.
Таким образом общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигло 30198. Выздоровели 25117 человек, скончались 434 человека.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 19.10.2021
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сейчас 95 пациентов, в тяжелом состоянии 39 человек, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 19 из них в тяжелом состоянии, в Очамчырской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ – 34, пять пациентов в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 93 пациента, состояние 12 человек расценивается как тяжелое.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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