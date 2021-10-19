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Гамисония о регистрации оружия резервистами в Абхазии: недостаточной активный
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О процессе регистрации боевого оружия резервистами Вооруженных сил Абхазии, о главных опасениях самих резервистов, и насколько активно проходит процесс, в эфире радио Sputnik рассказал, начальник аппарата министра обороны Абхазии Илья Гамисония.
Собеседник Sputnik объяснил о порядке регистрации оружия и как проходила разъяснительная работа с населением.
"Главное опасение резервистов, в случае регистрации оружия, что оно может быть изъято. Но, надо понимать, что сегодня речь идет об обороте оружия, это та сфера, которая обязательно должна быть под контролем соответствующих органов. За прошедший период люди вышли из возраста нахождения в военной службы и дали свое оружие молодому поколению, кто-то приобрел у других источников, фактически, мы ведем переучет оружия в стране. Ставим на учет оружие которое реально находится в руках у резервистов. Другое население страны, которое обладает автоматическим боевым оружием, которое не попадает в эту категорию, обязаны зарегистрировать сове оружие в МВД или предать члену семьи, состоящему на учете в территориальном подразделении резервов", - рассказал Гамисония.
Начальник аппарата министра обороны Абхазии в беседе на радио дал оценку процессу регистрации оружия.
"Регистрация идет недостаточно активно, мы не можем говорить о массовом желании постановки оружия на учет. Это, возможно, связано и с тем, что большое количество оружия наших резервистов уже на учете Минобороны. Определенная часть оружия находящееся на руках у действующего резерва находится на учете у командиров бригад, и этот процесс повернуть в законное русло не так просто", - отметил Гамисония.
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