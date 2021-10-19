Гамисония о регистрации оружия резервистами в Абхазии: недостаточной активный

"Главное опасение резервистов, в случае регистрации оружия, что оно может быть изъято. Но, надо понимать, что сегодня речь идет об обороте оружия, это та сфера, которая обязательно должна быть под контролем соответствующих органов. За прошедший период люди вышли из возраста нахождения в военной службы и дали свое оружие молодому поколению, кто-то приобрел у других источников, фактически, мы ведем переучет оружия в стране. Ставим на учет оружие которое реально находится в руках у резервистов. Другое население страны, которое обладает автоматическим боевым оружием, которое не попадает в эту категорию, обязаны зарегистрировать сове оружие в МВД или предать члену семьи, состоящему на учете в территориальном подразделении резервов", - рассказал Гамисония.