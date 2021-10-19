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Какубава рассказал, насколько эффективно используются земли в Очамчырском районе
Какубава рассказал, насколько эффективно используются земли в Очамчырском районе
Сколько земель находится в собственности у крестьян, какова отдача от ее использования и много ли земли пустует, в эфире радио Sputnik рассказал, руководитель... 19.10.2021, Sputnik Абхазия
2021-10-19T10:57+0300
2021-10-19T10:57+0300
2021-10-19T10:57+0300
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Какубава рассказал, насколько эффективно используются земли в Очамчырском районе
Какубава рассказал, насколько эффективно используются земли в Очамчырском районе
Владельцы и арендаторы земель должны выполнять договорные условия, вовремя платить налог на землю, в противном случае договоры с ними будут расторгнуты. Об этом сказал президент Аслан Бжания на одном из заседаний правительства.Руководитель управления экономики, сельского хозяйства и прогнозирования Очамчырского района рассказал, какую помощь от района может получить инвестор или человек, которому отдается земля в использование, и как решают проблему с неэффективным использованием земель в аренде.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Какубава рассказал, насколько эффективно используются земли в Очамчырском районе
Сколько земель находится в собственности у крестьян, какова отдача от ее использования и много ли земли пустует, в эфире радио Sputnik рассказал, руководитель управления экономики, сельского хозяйства и прогнозирования Очамчырского района Тенгиз Какубава.
Владельцы и арендаторы земель должны выполнять договорные условия, вовремя платить налог на землю, в противном случае договоры с ними будут расторгнуты. Об этом сказал президент Аслан Бжания на одном из заседаний правительства.
"Очамчырский район – это аграрный район. Каждый в селе имеет пашни, под однолетние или многолетние культуры. Он за это платит земельный налог. Залежи свободных земель определяет район и отдает людям под какие-то проекты. Так, в селе Ачгуара выделена земля в этом году под закладку цитрусовых садов. Имеет место быть и такие проблемы, как "это земля моего деда, прадеда". Но мы объясняем людям, что есть закон и все вопросы надо решать в законном русле, чтоб за эти земли люди платили налоги и бюджет района получал средства", – сказал Какубава.
Руководитель управления экономики, сельского хозяйства и прогнозирования Очамчырского района рассказал, какую помощь от района может получить инвестор или человек, которому отдается земля в использование, и как решают проблему с неэффективным использованием земель в аренде.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.