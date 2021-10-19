Какубава рассказал, насколько эффективно используются земли в Очамчырском районе

"Очамчырский район – это аграрный район. Каждый в селе имеет пашни, под однолетние или многолетние культуры. Он за это платит земельный налог. Залежи свободных земель определяет район и отдает людям под какие-то проекты. Так, в селе Ачгуара выделена земля в этом году под закладку цитрусовых садов. Имеет место быть и такие проблемы, как "это земля моего деда, прадеда". Но мы объясняем людям, что есть закон и все вопросы надо решать в законном русле, чтоб за эти земли люди платили налоги и бюджет района получал средства", – сказал Какубава.